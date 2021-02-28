Гороскоп на березень 2021 для Риб: які важливі зміни наздоженуть вас на початку весни

Гороскоп на березень 2021 для знака Зодіаку Риби розповість, які життєві події можуть відбутися в їхньому житті в перший місяць весни. До яких новинок, шансів, випробувань та ризиків готуватися в березні представникам знака - читайте в нашому матеріалі.

Фахівець впевнена, що в березні Рибам буде щастити у багатьох сферах життя. Можливе здійснення та реалізація ваших планів, мрій та цілей. В цей час можуть з'явитися заступники, спонсори, надійні друзі, які допоможуть вирішити ваші проблеми.

"Час сприятливий для організації будь-яких підприємств і заходів, колаборацій, створення і набуття різного роду акціонерних товариств та громадських організацій, що також сприятливо для політики, віддаленої роботи, IT і будь-яких заходів в онлайні", - вважає астролог.

В сім'ї, серед родичів і вдома може бути нездорова обстановка, можливі сварки, скандали і вимушений переїзд через обставини, що склалися. Або хтось з домашніх захоче з'їхати від вас. Крім того, варто бути гранично акуратними з будь-якими операціями з нерухомості.

"У цьому місяці ви станете більш привабливим для оточуючих, відмінний час для того, щоб приділити більше часу своїй зовнішності, попрацювати над своїм іміджем і оновити гардероб. Можливо, вам пора схуднути, зайнятися спортом, сходити в салон або навіть проконсультуватися з пластичним хірургом, якщо ви давно мріяли щось змінити в собі", - резюмувала Аріна Артуровна.