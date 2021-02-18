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Гороскоп на березень 2021 для Овнів: які зміни чекають на вас в фінансах, кар'єрі і коханні

Новость на русском → Четвер 18 лютого 2021 20:01
Гороскоп на березень 2021 для Овнів: які зміни чекають на вас в фінансах, кар'єрі і коханні Овнів у березні 2020 чекає безліч цікавих подій (колаж: РБК-Україна)
Автор: Lite

Гороскоп на березень 2021 пророкує безліч цікавих подій в житті кожного зі знаків, але особливо в цьому місяці буде везти Овнам. У першу чергу успіх прийде у творче та професійне життя. При цьому місяць буде досить багатим на авантюри, які будуть проходити не менш вдало. Але варто бути пильними, тому що ваші супротивники почнуть діяти проти вас.

Про це з Lite поділилася популярний астролог Аріна Артуровна.

У березні Овнів чекає творче зростання, успіх і кар'єра у творчих професіях, медицині, морських справах, таємне заступництво, довірливі стосунки з начальством, справи, пов'язані з благодійністю або готельно-розважальним бізнесом. Успішно так само складатимуться справи з податками. Сприятливий час для далеких подорожей і відряджень.

Над багатьма ситуаціями в березні Овни будуть спостерігати зі сторони, з-за лаштунків. А як вчинити, тут вам підкаже інтуїтивне відчуття. У деяких випадках особисті справи, любовні або грошові маніпуляції можуть вестися в таємниці.

Протягом місяця, може бути, схильність іти в себе чи буде відчуватися самотність і потреба у нормальному партнері. Можуть дати про себе знати або активізуватися таємні вороги та конкуренти. Багато непотрібної балаканини, інформації й пліток, які можуть викликати конфліктні ситуації.

Березень буде тягнути вас до задоволень, азартних ігор, афер, відпочинку, зловживання алкоголем чи наркотиками, тому будьте пильні. Так само може бути ризик, що вам захочуть зіпсувати репутацію в соцмережах. Велика схильність впливу інших людей. Сором'язливість, скритність може призвести до самотності та розчарування в любові. Великий вплив підсвідомості.

До цього український астролог Аріна Артуровна назвала важливу подію кінця лютого, яке буде впливати на життя кожного з нас.

А ось відомий таролог розповіла, що чекає кожен знак Зодіаку до кінця цього тижня.

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