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Гороскоп на березень для Рака: які зміни чекають на вас в фінансах і коханні

Новость на русском → Понеділок 22 лютого 2021 19:00
Гороскоп на березень для Рака: які зміни чекають на вас в фінансах і коханні Гороскоп на березень 2021 для Раку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на березень 2021 для Рака підкаже, що зірки обіцяють знаку Зодіаку в перший місяць весни. Нове кохання, матеріальний прибуток, проблеми зі здоров'ям? Астролог розповіла, до чого слід готуватися представнику водної стихії.

Прогнозом на березень 2021 року для Рака поділилася відомий український астролог Аріна Артуровна.

Експерт радить у березні подбати про своє здоров'я, так як можуть загостритися хронічні, імунні та психологічно-невротичні хвороби. Так само є небезпека штрафів, крадіжок і шахрайства, проблеми з податковими.

"Освіта, онлайн-навчання, подорожі, рекламні кампанії та просування свого бренду виступлять в цьому місяці на перший план. Крім того, можливі романтичне захоплення або приємні пригоди за кордоном", - пише Аріна Артуровна.

Також в березні можуть виникнути ситуації і бути зроблені дії, пов'язані з розлученням або судовим рішенням. Якщо розв'язуєте юридичні питання - вони будуть на Вашу користь.

"У фінансових питаннях слід бути інформаційно-підкованим і розлучатися з грошима розумно. У цей період підприємці, а також всі, хто працює з великими інвестиціями, повинні бути стриманими, акуратними і гранично прагматичними, щоб не стати жертвою шахраїв", - радить астролог.

Раніше астролог також поділилася гороскопом для Близнюків, Тельця, Овна.

Також таролог розповіла, що чекає всі знаки Зодіаку в коханні, грошах і кар'єрі в останній тиждень зими.

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