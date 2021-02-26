Гороскоп на березень 2021 для Козерога: що кардинально зміниться у вашому житті вже навесні

Гороскоп на березень 2021 для Козерога розповість, до яких важливих змін у житті слід приготуватися представникам знаку Зодіаку в перший місяць весни. Що чекає вас в любовних, кар'єрних, фінансових справах і здоров'ї - читайте в нашому матеріалі.

Прогнозом на березень 2021 року для Козерога поділилася український астролог Аріна Артуровна.

"Ваші розумові здібності і підприємливість у березні посиляться в рази, будуть легко зав'язуватися контакти і ділові стосунки, підвищиться рухливість. Відмінно будуть складатися організаційні справи", - розповідає експерт.

Березень - сприятливий період для зустрічей, поїздок, відряджень, впровадження нових ідей і розробок, оформлення паперів. Можливо, комусь із близьких чи родичів знадобиться ваша допомога.

"Ваша активність у цей період в основному буде пов'язана з професійною діяльністю. Буде багато роботи, суєти і "кіпішу". Ви зможете змінити роботу або активно займатися пошуком роботи. Так само можуть бути короткочасні або додаткові доходи і заробітки. Поспіх може привести до нервозності і як наслідок - до помилок", - рекомендує Аріна Артуровна.

Астролог попередила, що в березні загостряться хвороби, можливі застуди, запальні захворювання. Також можливе термінове хірургічне втручання, наприклад, у зв'язку з травмою або гострим апендицитом.

"Добре зробити якісь дії щодо поліпшення і зміцнення свого імунітету: записатися в тренажерний зал, відвідати сеанси масажу, спа, почати бігати вранці", - підсумувала астролог.