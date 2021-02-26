ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Гороскоп на березень 2021 для Козерога: що кардинально зміниться у вашому житті вже навесні

Новость на русском → П'ятниця 26 лютого 2021 20:00
Гороскоп на березень 2021 для Козерога: що кардинально зміниться у вашому житті вже навесні Гороскоп на березень 2021 для Козерога (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на березень 2021 для Козерога розповість, до яких важливих змін у житті слід приготуватися представникам знаку Зодіаку в перший місяць весни. Що чекає вас в любовних, кар'єрних, фінансових справах і здоров'ї - читайте в нашому матеріалі.

Прогнозом на березень 2021 року для Козерога поділилася український астролог Аріна Артуровна.

"Ваші розумові здібності і підприємливість у березні посиляться в рази, будуть легко зав'язуватися контакти і ділові стосунки, підвищиться рухливість. Відмінно будуть складатися організаційні справи", - розповідає експерт.

Березень - сприятливий період для зустрічей, поїздок, відряджень, впровадження нових ідей і розробок, оформлення паперів. Можливо, комусь із близьких чи родичів знадобиться ваша допомога.

"Ваша активність у цей період в основному буде пов'язана з професійною діяльністю. Буде багато роботи, суєти і "кіпішу". Ви зможете змінити роботу або активно займатися пошуком роботи. Так само можуть бути короткочасні або додаткові доходи і заробітки. Поспіх може привести до нервозності і як наслідок - до помилок", - рекомендує Аріна Артуровна.

Астролог попередила, що в березні загостряться хвороби, можливі застуди, запальні захворювання. Також можливе термінове хірургічне втручання, наприклад, у зв'язку з травмою або гострим апендицитом.

"Добре зробити якісь дії щодо поліпшення і зміцнення свого імунітету: записатися в тренажерний зал, відвідати сеанси масажу, спа, почати бігати вранці", - підсумувала астролог.

Раніше астролог поділилася також гороскопом для Стрельця, Скорпіона, Терезів, Діви, Лева, Рака, Близнюків, Тельця і Овна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя гороскоп
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Підвищення пенсій, нові тарифи та перехід на літній час: що чекає на Україну в березні
Підвищення пенсій, нові тарифи та перехід на літній час: що чекає на Україну в березні