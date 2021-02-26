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Гороскоп на березень 2021 для Стрільця: які важливі зміни чекають вас на початку весни

Новость на русском → П'ятниця 26 лютого 2021 10:00
Гороскоп на березень 2021 для Стрільця: які важливі зміни чекають вас на початку весни Гороскоп на березень 2021 для Стрільця (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на березень 2021 розповість Стрільцеві, яких позитивних змін чекати в перший місяць весни, а яких небезпек слід остерігатися. Астролог склала детальний прогноз для знака Зодіаку, давши його представникам важливі поради в сфері кохання, кар'єри, фінансів і здоров'я.

Гороскопом на березень 2021 року для Стрільця поділилася український астролог Аріна Артуровна.

На думку фахівця, у березні настає сприятливий період для того, щоб вирішити всі питання з нерухомістю та землею, продати, придбати, здати в оренду, зайнятися облаштуванням будинку або офісу.

"Насолоди і задоволення принесуть вам домашні розваги або участь у світських заходах разом з рідними і близькими людьми. Крім того, ймовірне придбання елементів розкоші і декору, поповнення бібліотеки або предметів мистецтва з метою творчого облаштування дому чи офісу", - розповідає Аріна Артуровна.

Цей місяць буде вдалим для зачаття, якщо ви давно мрієте про розширення сімейства. Можна відправитися в подорож з коханою людиною, взяти у відпустку і дитину. З батьками вибудуються теплі, душевні стосунки.

Також в березні може відбутися знайомство з майбутнім партнером по шлюбу або по бізнесу в поїздках, відрядженнях і соцмережах, або стосунки перейдуть на більш серйозний рівень з вже наявним партнером.

"Спробуйте практичні дії з енергією та ентузіазмом щодо встановлення будь-якого партнерства або створення колаборацій, агресивно ведіть переговори по контрактах", - радить астролог.

Стрільця чекає активна взаємодія з партнерами по бізнесу, велика кількість договорів, угод, хороший час для всіх видів консультацій та експертних оцінок. Але можуть бути і спірні ситуації, які продовжаться юридичними справами.

Раніше астролог також поділилася гороскопом для Скорпіона, Терезів, Діви, Лева, Рака, Близнюків, Тельця і Овна.

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