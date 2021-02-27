Гороскоп на березень 2021 для Водолія: весна почнеться для вас з символічних змін

Гороскоп на березень 2021 віщує Водолію яскраві позитивні і моменти. У перший місяць весни варто очікувати поліпшення фінансового положення і нововведень в романтичному житті. Також гороскоп розповість про те, які небезпеки чекають на цей знак Зодіаку у березні. Астролог склала детальний прогноз для Водолія, давши його представникам важливі поради у всіх сферах життя.

У Березні Водолії поженуться за задоволеннями та розвагами, але будьте акуратні та не забувайте про дітей. Слід приділити увагу своїм домочадцям і коханим, оскільки можуть бути проблеми з вихованням, розлад у стосунках, проблеми в навчанні та розчарування в коханні.

Сприятливий час для світських заходів, відпусток і творчості, який може перерости в серйозне захоплення і справу. Романтичні й сексуальні захоплення у цьому місяці повністю реалізують свій потенціал.

Можливий прорив у творчих професіях, спорті та будь-яких спекулятивних підприємствах, і торгах. Так само піде вгору бізнес, який пов'язаний з відпочинком, лікуванням і який не оподатковується, закордонний бізнес.

У березні ваше фінансове становище покращиться. Можливий додатковий заробіток, премія інші додаткові доходи. Можуть встановлюватися нові корисні зв'язки, які надалі скоріше всього принесуть прибуток. Гарний час для будь-яких справ, пов'язаних з фінансами, а також для пошуку фінансової допомоги.

Самопочуття може підкачати у першій та третій декадах. В цей час варто поберегти своє здоров'я, не займатися самолікуванням, слідувати всім порадам лікарів. Крім того, третя декада – час підвищеної небезпеки травмування і ДТП.