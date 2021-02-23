ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Гороскоп на березень для Діви: на початку весни на вас чекають важливі зміни

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 19:00
Гороскоп на березень для Діви: на початку весни на вас чекають важливі зміни Гороскоп на березень 2021 для Діви (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на березень 2021 для Діви підкаже, що чекає цей знак Зодіаку в грошах, кар'єрному зростанні, любовних стосунках у перший місяць весни. Астролог дала пораду Дівам, як правильно прожити цей період, які життєві сфери стануть ключовими, і чого слід побоюватися.

Гороскопом на березень 2021 року для Діви поділилася український астролог Аріна Артуровна.

Експерт прогнозує, що Дів у березні захоплять шалені почуття і емоції, можливо, ви навіть зустрінете свою любов або партнера по життю.

"Бізнес-партнерства будуть складатися вдало, основа яких буде складатися з довіри і натхненні ідеєю. Сприятливий час для реклами, юридичних справ, укладення договорів, ведення переговорів, політичної та громадської діяльності, а також для оголошення заручин і для будь-яких культурних заходів", - розповідає Аріна.

В роботі і кар'єрі у Дів можуть бути гарні перспективи для підвищення, так що не слід упускати момент. Час сприятливий для підкорення нових висот, особливо якщо у вас є надійний партнер поруч.

"Енергія і ентузіазм будуть спрямовані на просування себе і свого бренду. Кар'єра та інші амбіції виступають на перший план, ваші дії можуть закласти зараз важливий вплив на ваше майбутнє. Вам потрібно наполегливо працювати і йти напролом, щоб привернути увагу оточуючих і тих, хто володіє потрібними зв'язками і ресурсами. Саме ці якості допоможуть досягти успіху і зміцнити ділову репутацію", - додала астролог.

Невеликі труднощі можуть бути зі здоров'ям - легкі нездужання і вірусні інфекції. Але ви з легкістю впораєтеся з ними, головне в цей час добре висипатися, дотримуватися режиму дня і приймати вітаміни.

Раніше астролог розповіла, що чекає в березні 2021 Льва, Рака, Близнюків, Тельця і Овна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя гороскоп
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Суддя, який засудив Стерненка до в'язниці, виявився фанатом Сталіна і Леніна - ЗМІ
Суддя, який засудив Стерненка до в'язниці, виявився фанатом Сталіна і Леніна - ЗМІ