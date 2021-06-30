Гороскоп на липень для Риб: стережіться аварій і проблем на роботі!

Гороскоп на липень 2021 для знака Зодіаку Риби розповість про перспективи, можливості, шанси на успіх і ймовірні неприємності, з якими представники сузір'я можуть зіткнутися в середині літа.

Прогнозом на липень для Риб з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

"Напруга на початку місяця буде проходити за темами роботи, кар'єри, якихось зобов'язань і здоров'я. Це гарний час, щоб почати худнути і зайнятися здоровим способом життя. Можливо, відбудуться такі ситуації, які змусять це вас зробити", - прогнозує експерт.

Потік фізичної енергії здатний надати вам агресивність і дух суперництва в тому, що стосується роботи, колег або ваших підлеглих і домашнього персоналу. Ви схильні до негайного вирішення виникаючих проблем, а якщо не знайдете негайного вирішення, то будете схильні до спалахів гніву або поспішних дій.

"Можливі службові романи, різні заходи на роботі або роман з людиною нижче за статусом. У цей період можливі відвідування, медичних центрів, санаторіїв або стоматологій. Можливо, доведеться за кимось доглядати або проявляти турботу", - вважає астролог.

Якщо ви збираєтеся в подорожі або відрядження, то перевірте ретельно документи, можливі затримки і скасування рейсів, несподівані ситуації в поїздках і на дорозі. Будьте обережні за кермом в першій половині місяця, є ризик аварій.

У соціальних мережах і ютюбі може бути багато негативу і хейта. Якщо ви зайняті IT, онлайн-проектами, проектами, пов'язаними з навчанням, то до 10 липня може бути зрив або різкі зміни, затримки.

"У липні доходи будуть хорошими, а можливості тільки розширяться. Особливо успішними виявляться підприємці, чий бізнес пов'язаний із закордонним партнерством, професійним спортом, видавництвом, наукою, освітою. Пощастить і тим, хто займається творчістю, а також тим, хто має публічні професії, СММ, маркетинг", - додала Аріна Артуровна.

Можливо, ви зберетеся вступати до вищого навчального закладу або підвищити свою кваліфікацію, пройти якісь навчальні курси. Велика ймовірність поїздок, пов'язаних з виступами на конференціях, симпозіумах, концертах і змаганнях. Такі подорожі не тільки принесуть чималу користь, але і доставлять море позитивних емоцій. Батьків-Риб порадують діти досягненнями в спорті або творчості.

Здоров'я потребує уваги протягом місяця, подбайте заздалегідь про профілактику хронічних захворювань і при поганому самопочутті звертайтеся до лікаря.