Главная » Жизнь » Общество

Отсрочку в "Резерв+" сможет оформить еще одна категория украинцев

16:39 26.05.2026 Вт
В случае ошибки при оформлении не стоит обращаться в ТЦК
aimg Татьяна Веремеева
Отсрочку в "Резерв+" сможет оформить еще одна категория украинцев
В приложении "Резерв+" расширили перечень граждан, которые могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Отныне такая возможность доступна для ученых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Главное:

  • Новое расширение: В приложении "Резерв+" добавили функцию оформления автоматической отсрочки от мобилизации для ученых.
  • Кто в списке: Услуга доступна научным работникам университетов и научных учреждений, а также сотрудникам аппаратов и Президиума НАН Украины.
  • Критерии проверки: Отсрочку согласуют автоматически, если человек работает по основному месту работы минимум на 0,75 ставки, а данные об этом внесены в базу ЕГЭБО.
  • Процесс оформления: В приложении нужно выбрать категорию "Работники высшего и профобразования, ученые" и отправить электронный запрос.
  • Алгоритм при отказе: В случае ошибки в системе Минобороны просит не идти в ТЦК, а обратиться в отдел кадров своего заведения для обновления информации в ЕГЭБО.

Кто теперь может получить отсрочку онлайн

В Минобороны объяснили, что новая услуга доступна для:

  • научных работников высших учебных заведений;
  • сотрудников научных учреждений;
  • работников Президиума НАН Украины и национальных отраслевых академий наук;
  • работников аппаратов этих учреждений.

Также отсрочка в "Резерв+" и в дальнейшем доступна для научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования.

Какие условия нужно выполнить

Для автоматического оформления отсрочки данные человека должны быть актуальными в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

В частности система будет проверять:

  • основное место работы;
  • занятость не менее чем на 0,75 ставки;
  • право на отсрочку по должности;
  • наличие должности в перечне научных.

Кроме того, учебное заведение или научное учреждение должны быть подтверждены в ЕГЭБО как занимающиеся научной деятельностью и прошедшие государственную аттестацию.

Как оформить отсрочку в "Резерв+"

В Минобороны отмечают, что услуга работает полностью автоматически. Для подачи заявки нужно:

  • авторизоваться в приложении "Резерв+";
  • выбрать категорию "Работники высшего и профобразования, ученые";
  • подать запрос и дождаться результата проверки.

Если все данные в государственных реестрах актуальны, отсрочку оформят автоматически.

Что делать в случае отказа

В Минобороны советуют в случае ошибки не спешить обращаться в ТЦК.

В первую очередь нужно связаться с работодателем или кадровой службой, поскольку причиной отказа могут быть устаревшие или некорректные данные в ЕГЭБО.

Ранее РБК-Украина писало, что статус оперативного резерва не лишает украинцев права на бронирование или отсрочку от мобилизации, если для этого есть законные основания. Резерв формируют из людей с военным опытом, а отсрочка и пребывание в резерве могут существовать одновременно. В то же время на практике ТЦК могут отказывать в бронировании отдельным резервистам с дефицитными специальностями.

Также мы рассказывали, для кого автоматически продолжится отсрочка от мобилизации.

Рада провалила закон о посылках: что теперь
