Отсрочку в "Резерв+" сможет оформить еще одна категория украинцев
В приложении "Резерв+" расширили перечень граждан, которые могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Отныне такая возможность доступна для ученых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Главное:
- Новое расширение: В приложении "Резерв+" добавили функцию оформления автоматической отсрочки от мобилизации для ученых.
- Кто в списке: Услуга доступна научным работникам университетов и научных учреждений, а также сотрудникам аппаратов и Президиума НАН Украины.
- Критерии проверки: Отсрочку согласуют автоматически, если человек работает по основному месту работы минимум на 0,75 ставки, а данные об этом внесены в базу ЕГЭБО.
- Процесс оформления: В приложении нужно выбрать категорию "Работники высшего и профобразования, ученые" и отправить электронный запрос.
- Алгоритм при отказе: В случае ошибки в системе Минобороны просит не идти в ТЦК, а обратиться в отдел кадров своего заведения для обновления информации в ЕГЭБО.
Кто теперь может получить отсрочку онлайн
В Минобороны объяснили, что новая услуга доступна для:
- научных работников высших учебных заведений;
- сотрудников научных учреждений;
- работников Президиума НАН Украины и национальных отраслевых академий наук;
- работников аппаратов этих учреждений.
Также отсрочка в "Резерв+" и в дальнейшем доступна для научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования.
Какие условия нужно выполнить
Для автоматического оформления отсрочки данные человека должны быть актуальными в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).
В частности система будет проверять:
- основное место работы;
- занятость не менее чем на 0,75 ставки;
- право на отсрочку по должности;
- наличие должности в перечне научных.
Кроме того, учебное заведение или научное учреждение должны быть подтверждены в ЕГЭБО как занимающиеся научной деятельностью и прошедшие государственную аттестацию.
Как оформить отсрочку в "Резерв+"
В Минобороны отмечают, что услуга работает полностью автоматически. Для подачи заявки нужно:
- авторизоваться в приложении "Резерв+";
- выбрать категорию "Работники высшего и профобразования, ученые";
- подать запрос и дождаться результата проверки.
Если все данные в государственных реестрах актуальны, отсрочку оформят автоматически.
Что делать в случае отказа
В Минобороны советуют в случае ошибки не спешить обращаться в ТЦК.
В первую очередь нужно связаться с работодателем или кадровой службой, поскольку причиной отказа могут быть устаревшие или некорректные данные в ЕГЭБО.
Ранее РБК-Украина писало, что статус оперативного резерва не лишает украинцев права на бронирование или отсрочку от мобилизации, если для этого есть законные основания. Резерв формируют из людей с военным опытом, а отсрочка и пребывание в резерве могут существовать одновременно. В то же время на практике ТЦК могут отказывать в бронировании отдельным резервистам с дефицитными специальностями.
Также мы рассказывали, для кого автоматически продолжится отсрочка от мобилизации.