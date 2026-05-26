Отсрочку в "Резерв+" сможет оформить еще одна категория украинцев

В приложении "Резерв+" расширили перечень граждан, которые могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Отныне такая возможность доступна для ученых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Кто теперь может получить отсрочку онлайн

В Минобороны объяснили, что новая услуга доступна для:

научных работников высших учебных заведений;

сотрудников научных учреждений;

работников Президиума НАН Украины и национальных отраслевых академий наук;

работников аппаратов этих учреждений.

Также отсрочка в "Резерв+" и в дальнейшем доступна для научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования.

Какие условия нужно выполнить

Для автоматического оформления отсрочки данные человека должны быть актуальными в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

В частности система будет проверять:

основное место работы;

занятость не менее чем на 0,75 ставки;

право на отсрочку по должности;

наличие должности в перечне научных.

Кроме того, учебное заведение или научное учреждение должны быть подтверждены в ЕГЭБО как занимающиеся научной деятельностью и прошедшие государственную аттестацию.

Как оформить отсрочку в "Резерв+"

В Минобороны отмечают, что услуга работает полностью автоматически. Для подачи заявки нужно:

авторизоваться в приложении "Резерв+";

выбрать категорию "Работники высшего и профобразования, ученые";

подать запрос и дождаться результата проверки.

Если все данные в государственных реестрах актуальны, отсрочку оформят автоматически.

Что делать в случае отказа

В Минобороны советуют в случае ошибки не спешить обращаться в ТЦК.

В первую очередь нужно связаться с работодателем или кадровой службой, поскольку причиной отказа могут быть устаревшие или некорректные данные в ЕГЭБО.