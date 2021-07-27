Гороскоп на серпень 2021 для Скорпіона: які важливі зміни принесе вам кінець літа

На думку експерта, Скорпіони в серпні 2021 будуть займатися кар'єрою, розділом майна і з'ясуванням відносин з коханими. Але не обов'язково все так плачевно, деякі Скорпіони укладуть союз, зареєструють компанію або стартап, "злетять по кар'єрі" і несамовито закохаються.

Серпень буде насичений подіями, поїздками і бюрократичними питаннями, оформленням різних документів.

"Не найсприятливіший час, щоб вкладатися в нерухомість і купувати землю. Так само можуть впасти ваші частки акцій в компаніях. Батьки, друзі і Ваші "спонсори" можуть допомогти у вирішенні питання з нерухомості", - вважає експерт.

Які зміни принесе серпень в особистому житті?

У сім'ї і вдома може бути присутнім досить напружена і холодна обстановка. Порадуйте своїх близьких подарунками, походами в ресторани, театри і цікавим проведенням часу. Можуть бути істотні витрати на спорт клуби, дітей і творчість. Сприятливий час, щоб зайнятися музикою, танцями або вокалом.

Нове захоплення може знайтися і на "стороні", будьте обережні, так як це захоплення може дуже сильно вас розчарувати, коли ви вийдете з туману ілюзій і напридуманного.

Що вас чекає в діловій сфері?

У кар'єрі можуть запропонувати нову посаду. Але не все так однозначно, потрібно зважити всі за і проти, бо Ваші очікування можуть бути перебільшені, а обіцяне не виконається.

Гарний час, щоб почати власний бізнес, прибуток буде в хірургії, виробництві, банківській сфері.

Але, з іншого боку, потрібно бути дуже уважним, оскільки можливі втрати. Тому якщо є хоч дещиця сумнівів, залиште великі витрати на наступний місяць.