Гороскоп на август 2021 для Скорпиона: какие важные перемены принесет вам конец лета

По мнению эксперта, Скорпионы в августе 2021 будут заниматься карьерой, разделом имущества и выяснением отношений с любимыми. Но не обязательно все так плачевно, некоторые Скорпионы заключат союз, зарегистрируют компанию или стартап, "взлетят по карьере" и неистово влюбятся.

Август будет насыщенный событиями, поездками и бюрократическими вопросами, оформлением различных документов.

"Не самое благоприятно время, чтоб вкладываться в недвижимость и покупать землю. Так же могут упасть ваши доли акций в компаниях. Родители, друзья и ваши "спонсоры" могут помочь в решении вопроса по недвижимости", - считает эксперт.

Какие перемены принесет август в личной жизни?

В семье и дома может присутствовать достаточно напряженная и холодная обстановка. Порадуйте своих близких подарками, походами в рестораны, театры и интересным времяпровождением. Могут быть существенные траты на спорт клубы, детей и творчество. Благоприятное время, чтоб заняться музыкой, танцами или вокалом.

Новое увлечение может найтись и на "стороне", будьте аккуратны, так как это увлечение может очень сильно вас разочаровать, когда вы выйдете из тумана иллюзий и напридуманного.

Что вас ждет в деловой сфере?

В карьере могут предложить новую должность. Но не все так однозначно, нужно взвесить все за и против, так как ваши ожидания могут быть преувеличены, а обещанное не выполнится.

Хорошее время, чтобы начать собственный бизнес, прибыль будет в хирургии, производстве, банковской сфере.

Но, с другой стороны, нужно быть очень внимательным, поскольку возможны потери. Поэтому если есть хоть толика сомнений, оставьте крупные траты на следующий месяц.