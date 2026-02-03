RU

Зинченко и Яремчук дебютируют за новые клубы: даты уже известны

Александр Зинченко в "Аяксе" (фото: facebook.com/afcajax)
Автор: Андрей Костенко

Под занавес трансферного окна в ведущих лигах континента двое игроков сборной Украины сменили клубную прописку. Универсал Александр Зинченко перешел в нидерландский "Аякс", а форвард Роман Яремчук - во французский "Лион".

Когда футболисты смогут дебютировать за новые клубы - подскажет РБК-Украина.

Важный матч для "Аякса"

В нидерландской Эредивизии с чемпионом уже почти все ясно - ПСВ опережает ближайшего соперника на 17 очков и уверенно шагает к титулу. А вот за второе место и прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов - борьба ожидается серьезная.

Сейчас вторым идет "Фейенорд" (39 баллов), за ним - "Неймеген" и "Аякс" (по 38). Еще ряд команд дышит в спину топ-тройке. Именно с одной из таких - "АЗ Алкмар" и сыграет свой следующий матч новый клуб Зинченко. Соперник имеет 32 пункта и идет в таблице шестым.

Поединок "Аякс" проведет на выезде в воскресенье, 8 февраля. Начало - в 15:30 по киевскому времени.

Кубковый шанс Яремчука

Новая команда Яремчука - "Лион" - следующий поединок проведет уже в среду, 4 февраля. В рамках 1/8 финала Кубка Франции она дома сыграет с представителем второго дивизиона - "Лавалем". Начало - в 21:30 по Киеву.

Кубковый поединок с более низким по рангу соперником - неплохой шанс для дебюта новичка. Разве что может помешать травма, которую Яречук получил в последние дни пребывания в "Олимпиакосе". Из-за этого он не сумел сыграть в последнем туре основного раунда Лиги чемпионов.

Что касается первенства страны, здесь "Лион" следующую игру проведет в субботу, 7 февраля, на выезде с "Нантом". Поединок стартует - в 22:05.

"Лион" в Лиге 1 - пока четвертый. Имея в активе 39 баллов, он на девять пунктов отстает от лидера - ПСЖ Ильи Забарного.

Ранее мы сообщили, что экс-звезда "Шахтера" впервые забил в АПЛ.

Также узнайте о топ-10 переходов в УПЛ в текущее трансферное окно.

