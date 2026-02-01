Топ-10 переходов в УПЛ в зимнее трансферное окно прямо сейчас

Первый месяц нового года стал довольно продуктивным на трансферном рынке украинской Премьер-лиги. Уже произошло несколько громких переходов, как в середине украинского чемпионата, так и с участием зарубежных клубов.

Реальность цифр

Стоит заметить, что обычно отечественные клубы не озвучивают суммы трансферов, поэтому при составлении рейтинга приходится оперировать оценками неофициальных авторитетных источников - в частности портала Transfermarkt.

Впрочем, как показывает практика, они довольно точно оценивают переходы, поэтому приведенные суммы можно считать, если не абсолютно точными, то по крайней мере максимально приближенными к реальным цифрам.

Рекорд Обаха

Сейчас рекордным трансфером текущей кампании УПЛ большинство считает переход нигерийского вингера Проспера Обаха из черкасского ЛНЗ в донецкий "Шахтер". Соглашение было оформлено еще в декабре 2025 года - сразу после финиша первой части сезона.

"Шахтер" сообщил, что контракт с 22-летним легионером заключен до 31 декабря 2030 года. По оценкам, сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Кроме того, условия соглашения предусматривают бонусы для ЛНЗ в случае успешных выступлений нигерийца.

В текущем сезоне Обах провел в составе ЛНЗ 17 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 ассиста. С его помощью черкасский коллектив стал победителем первого круга чемпионата УПЛ.

Активность "Полесья" и ЛНЗ

Наиболее активными на трансферном поле в январе были житомирское "Полесье" и черкасский ЛНЗ.

"Волки" заключили сразу три топ-сделки, взяв форварда "Карпат" Игоря Краснопира и двух легионеров из Косово - Линдона Эмерллаху (румынский "Клуж") и Илира Красничи ("Колос").

ЛНЗ в то же время усилился лидерами криворожского "Кривбасса " - Егором Твердохлибом и Артуром Микитишиным.

Топ-потеря лиги

Отметим, что 9 из 10-ти рекордных трансферов УПЛ - это переходы в украинские клубы. Единственной топ-потерей пока является защитник львовского "Руха" Богдан Слюбик, который сменил отечественный чемпионат на зарубежный.

Защитник, который год назад находился на просмотре в киевском "Динамо", официально стал игроком чешского клуба "Пардубице". Контракт заключен на 4,5 года.

Слюбик находился в системе "Руха" с 16-летнего возраста. Весной 2024 года он вошел в предварительный список номинантов на премию Golden Boy и в итоге занял 61-е место из 100 лучших молодых футболистов Европы.

Топ-10 трансферов УПЛ (зима-2025/26):

1. Проспер Обах (ЛНЗ - "Шахтер") - 4,5 млн евро

2. Николас Аревало ("Мильонариос", Колумбия - "Металлист 1925") - 1,7 млн евро

3-5. Линдон Эмерллаху ("Клуж", Румыния - "Полесье") - 1,5 млн

3-5. Егор Твердохлеб ("Кривбасс" - ЛНЗ) - 1,5 млн

3-5. Богдан Слюбык ("Рух" - "Пардубице", Чехия) - 1,5 млн.

6-7. Илир Красничи ("Колос" - "Полесье") - 1,2 млн

6-7. Игорь Краснопир ("Карпаты" - "Полесье") - 1,2 млн.

8. Илья Квасница ("Рух" - "Карпаты") - 1 млн.

9. Виталий Холод ("Рух" - "Карпаты") - 700 тыс.

10. Артур Микитишин ("Кривбасс" - ЛНЗ) - 500 тыс.

Зимнее трансферное окно-2025/26 в Украине продлится до 12 марта.