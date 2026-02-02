ua en ru
В лигу к Забарному: Яремчук официально сменил клуб в Европе

Понедельник 02 февраля 2026 19:19
В лигу к Забарному: Яремчук официально сменил клуб в Европе Роман Яремчук в матче за сборную Украины (фото: УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Украинский нападающий Роман Яремчук продолжит карьеру во французской Лиге 1. Форвард официально стал игроком "Лиона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Условия перехода

30-летний украинец присоединился к "Лиону" на правах аренды из греческого "Олимпиакоса". Соглашение предусматривает право выкупа игрока примерно за 5 миллионов евро.

Контракт рассчитан до завершения нынешнего сезона. В новой команде Яремчук будет выступать под 77-м номером.

В лигу к Забарному: Яремчук официально сменил клуб в Европе

Яремчук продолжит карьеру во Франции (фото: x.com/OL_English)

Чего ждать от украинца

По информации французских СМИ, в подписании украинского форварда был лично заинтересован главный тренер "Лиона" - бывший наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека. Клуб искал классического центрфорварда, способного добавить физической борьбы и эффективности в штрафной площадке.

В этом сезоне Яремчук провел 16 матчей за "Олимпиакос" во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами.

Нападающий стал вторым отечественным игроком в Лиге 1. Прошлым летом в столичный ПСЖ из английского "Борнмута" перешел защитник Илья Забарный.

Кто такой Роман Яремчук

Родился 27 ноября 1995 года во Львове. Воспитанник академий "Карпат" и киевского "Динамо".

Профессиональный путь начал в системе "Динамо", а первый серьезный опыт во взрослом футболе получил в "Александрии".

Европейское признание получил в бельгийском "Генте", где стал одним из лидеров атаки и регулярно забивал в чемпионате и еврокубках. Именно там Яремчук провел свои самые результативные сезоны.

Впоследствии выступал за португальскую "Бенфику", бельгийский "Брюгге", испанскую "Валенсию" (аренда) и греческий "Олимпиакос".

Таким образом "Лион" стал восьмым клубом во взрослой карьере игрока, а чемпионат Франции - шестым.

За национальную команду Украины Яремчук дебютировал в 2018 году. Провел за нее 65 матчей, в которых отметился 17-ю голами.

Участник Евро-2020 и 2024. Является лучшим бомбардиром Украины в финальных частях чемпионатов Европы (3 гола). Отмечался важными голами в матчах против Нидерландов, Северной Македонии и Словакии.

Ранее мы сообщили, что Александр Зинченко перешел в нидерландский "Аякс".

Также узнайте о топ-10 переходов в УПЛ в текущее трансферное окно.

