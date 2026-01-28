ua en ru
Яремчук не попал в заявку "Олимпиакоса" на решающий матч ЛЧ: в чем причина

Среда 28 января 2026 13:35
Яремчук не попал в заявку "Олимпиакоса" на решающий матч ЛЧ: в чем причина Роман Яремчук не сыграет с "Аяксом" (фото: instagram.com/olympiacosfc)
Автор: Андрей Костенко

Украинский нападающий Роман Яремчук не вошел в заявку греческого "Олимпиакоса" на решающий матч группового этапа Лиги чемпионов против нидерландского "Аякса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт пирейского клуба.

Решающий матч за плей-офф

Поединок между "Олимпиакосом" и "Аяксом" будет иметь ключевое значение для обеих команд в борьбе за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

После семи туров греческий клуб занимает 24-е место в общей таблице - находится на грани зоны стыковых матчей, но сохраняет шансы финишировать даже в зоне сеяных команд (9-16 места).

В заявке клуба на матч в Амстердаме указаны лишь двое нападающих - марокканец Аюб Эль-Кааби и иранец Мехди Тареми. Имя украинца отсутствует.

Яремчук не попал в заявку &quot;Олимпиакоса&quot; на решающий матч ЛЧ: в чем причина

Что случилось с Яремчуком

По информации Gazzetta.gr украинский футболист остался вне состава из-за травмы. У него - повреждение стопы.

Травма явно произошла недавно, потому что еще 24 января украинец вышел на замену и сыграл полчаса в матче чемпионата Греции против "Волоса". Сроки восстановления пока не уточнены.

В текущем сезоне Яремчук провел 16 матчей за "Олимпиакос" во всех турнирах. В Лиге чемпионов украинец получил ограниченное игровое время - отыграл лишь 12 минут в матче третьего тура против "Барселоны" (1:6).

Форвард имеет серию из пяти игр без результативных действий. Последний раз он отмечался 17 декабря в поединке с "Ираклисом" (6:0). Всего с начала сезона на его счету четыре гола и одна результативная передача.

Сможет ли форвард сыграть за сборную

Повреждение Яремчука приобретает дополнительное значение и в контексте сборной Украины. Если травма окажется серьезной, нападающий рискует пропустить поединок 26 марта - со Швецией в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026.

Ранее "сине-желтые" потеряли другого центрфорварда Артема Довбика, который выбыл до конца сезона.

Ранее мы представили полный список матчей заключительного тура ЛЧ и рассказали, с кем сыграют украинцы.

Также мы рассказали, как Мбаппе догнал Роналду и повторил исторический рекорд ЛЧ.

