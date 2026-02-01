ua en ru
Официально. Александр Зинченко - игрок "Аякса"

Воскресенье 01 февраля 2026 20:11
Официально. Александр Зинченко - игрок "Аякса" Александр Зинченко (фото: ФК "Аякс")
Автор: Андрей Костенко

Амстердамский "Аякс", лондонский "Арсенал" и украинский футболист Александр Зинченко достигли окончательного соглашения по трансферу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт нидерландского клуба.

Что известно о соглашении

29-летний универсал сборной Украины подписал полноценный контракт в Амстердаме. Соглашение рассчитано до завершения текущего сезона и будет действовать до 30 июня 2026 года.

Таким образом Зинченко стал не арендованным, а полноправным игроком амстердамцев. За новую команду он будет выступать под 47-м номером. Ранее в своей карьере он играл под 35-м и 17-м номерами.

Официально. Александр Зинченко - игрок &quot;Аякса&quot;

Зинченко подписал полноценное соглашение (фото: ФК "Аякс")

Опыт АПЛ и ставка на результат

Директор по футболу "Аякса" Марейн Беукер объяснил, что клуб рассчитывает на мгновенный эффект от перехода украинца.

"С Александром мы получаем опытного игрока, который сразу усилит команду в борьбе за место в Лиге чемпионов. Как левый защитник он тактически силен, обеспечивает стабильность в обороне и идеально подходит нашему стилю игры. Он доказал в Премьер-лиге, что, кроме защиты, может играть важную роль в построении атак и продвижении мяча между линиями. Мы очень рады, что он присоединится к нашей команде как минимум до лета", - заявил представитель "Аякса".

Официально. Александр Зинченко - игрок &quot;Аякса&quot;

Футбольный путь Зинченко

Зинченко родился 15 декабря 1996 года в Радомышле. Футбольное образование получал в академии донецкого "Шахтера".

В середине сезона-2015/16 он переехал в Россию, где дебютировал на профессиональном уровне в составе "Уфы".

Уже летом 2016 года украинец сделал шаг в английскую Премьер-лигу, подписав контракт с "Манчестер Сити". В системе "горожан" он провел несколько лет, а сезон-2016/17 отыграл в аренде за ПСВ в Нидерландах.

До 2022 года Зинченко оставался игроком "Сити", после чего перешел в "Арсенал". Последние полгода он выступал на правах аренды за "Ноттингем Форест".

Новый этап в карьере

Для Зинченко переход в "Аякс" станет возвращением в чемпионат Нидерландов, где он уже имеет опыт выступлений. В Амстердаме украинец должен усилить левый фланг обороны, а также добавить команде вариативности благодаря умению действовать в центре поля и начинать атаки.

Ожидается, что футболист сможет быстро интегрироваться в игровую модель "Аякса" и поможет клубу в борьбе за места в еврокубках.

Ранее мы сообщили, что экс-звезда "Шахтера" впервые забил в АПЛ.

Также узнайте о топ-10 переходов в УПЛ в текущее трансферное окно.

