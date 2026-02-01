ua en ru
Экс-звезда "Шахтера" впервые забил в АПЛ: видео красавца в ворота "Манчестер Юнайтед"

Воскресенье 01 февраля 2026 19:31
UA EN RU
Экс-звезда "Шахтера" впервые забил в АПЛ: видео красавца в ворота "Манчестер Юнайтед" Кевин отличился в АПЛ (фото: ФК "Фулхэм")
Автор: Андрей Костенко

Бразильский вингер Кевин, который еще летом радовал поклонников донецкого "Шахтера" в УПЛ, отметился первым голом в чемпионате Англии за "Фулхэм".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт АПЛ.

Красавец-гол в ворота МЮ

Дебютный мяч бразилец забил на 90+1 минуте выездного матча с "Манчестер Юнайтед". Он сделал счет 2:2 и, казалось, вырвал ничью для своей команды, которая по ходу игры уступала - 0:2.

Однако радость оказалась преждевременной. Как это часто случается в Англии, компенсированное время стало богатым на голы. МЮ успел провести свою результативную атаку и забил решающий мяч на 90+4-й минуте.

В итоге манкунианцы праздновали победу - 3:2. Успех позволил подопечным Майкла Каррика обойти "Челси" и подняться на четвертую строчку в таблице. "Фулхэм" с экс-"горняком" в составе - идет восьмым.

Кевин - до и после "Шахтера"

Кевин перешел в "Шахтер" в январе 2024 года из бразильского "Палмейраса" за 12 млн евро. За полтора сезона в составе донетчан он провел 57 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 10 результативных передач.

Вместе с "горняками" бразилец стал чемпионом Украины (2024) и дважды выигрывал Кубок Украины (2024, 2025). По итогам сезона-2024/25 его признали лучшим игроком клуба.

В сентябре 2025 года "Шахтер" продал футболиста в "Фулхэм" уже за 40 млн евро (еще 5 млн предусмотрены бонусами). Вингер подписал соглашение на пять лет и стал самым дорогим приобретением клуба в истории.

В текущем сезоне Кевин провел за новую команду 34 матча во всех турнирах, забил 2 гола (еще один - в Кубке Англии) и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.

Ранее мы рассказали о топ-10 переходов в УПЛ в текущее трансферное окно.

Также узнайте, на каком месте Украина в таблице коэффициентов УЕФА после завершения основных раундов ЛЧ и ЛЕ.

