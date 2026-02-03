Зінченко та Яремчук дебютують за нові клуби: дати вже відомі

Важливий матч для "Аякса"

У нідерландській Ередивізії з чемпіоном уже майже все ясно – ПСВ випереджає найближчого суперника на 17 очок та впевнено крокує до титулу. А ось за другу сходинку та пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів – боротьба очікується серйозна.

Зараз другим йде "Феєнорд" (39 балів), за ним – "Неймеген" та "Аякс" (по 38). Ще низка команд дихає у спину топ-трійці. Саме з однією з таких – "АЗ Алкмар" і зіграє свій наступний матч новий клуб Зінченка. Суперник має 32 пункти та йде в таблиці шостим.

Поєдинок "Аякс" проведе на виїзді у неділю, 8 лютого. Початок – о 15:30 за київським часом.

Кубковий шанс Яремчука

Нова команда Яремчука – "Ліон" – наступний поєдинок проведе вже у середу, 4 лютого. У рамках 1/8 фіналу Кубка Франції вона вдома зіграє з представником другого дивізіону – "Лавалем". Початок – о 21:30 за Києвом.

Кубковий поєдинок з нижчим за рангом суперником – непоганий шанс для дебюту новачка. Хіба що може завадити травма, яку Яречук отримав у останні дні перебування в "Олімпіакосі". Через це він не зумів зіграти в останньому турі основного раунду Ліги чемпіонів.

Щодо першості країни, тут "Ліон" наступну гру проведе у суботу, 7 лютого, на виїзді з "Нантом". Поєдинок стартує – о 22:05.

"Ліон" у Лізі 1 – нарази четвертий. Маючи в активі 39 балів, він на дев'ять пунктів відстає від лідера – ПСЖ Іллі Забарного.