20-летний украинский певец имеет проблемы со здоровьем: что известно
Украинский певец YAKTAK (настоящее имя - Ярослав Карпук), сообщил о серьезных проблемах со здоровьем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнителя.
Артист появился в соцмережах с костылями и рассказал, что ему пришлось перенести операцию.
По его словам, проблемы возникли еще осенью 2025 года во время концертного тура в США.
Во время одного из выступлений на сцене 20-летний певец оступился, что привело к травме ноги и длительному лечению.
YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)
Деталей повреждения YAKTAK раскрывать не стал, однако отметил, что без хирургического вмешательства обойтись не удалось.
После месяцев восстановления артисту все же провели операцию. Сейчас певец проходит реабилитацию и передвигается с помощью костылей.
YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)
"История, которая началась в сентябре 2025 года, в туре США, после одного очень неудачного шага на сцене, месяцы лечения, тонны льда, перевязки и все же без операции не обошлось", - поделился артист.
YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)
Краткая биография YAKTAK
Настоящее имя YAKTAK - Ярослав Карпук. Артист родом из Волыни и еще с подросткового возраста начал активно строить музыкальную карьеру.
Широкой аудитории он стал известен после участия в телевизионном вокальном проекте "Голос страны", а также благодаря победе в музыкальном конкурсе "Черноморские игры", где получил гран-при.
Параллельно с активной творческой деятельностью Ярослав учится в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства, выбрав специальность артиста-вокалиста.
YAKTAK стал одним из немногих украинских исполнителей, чьи песни одновременно возглавляли чарты Apple Music, Spotify и YouTube Music.
Композиции "Чекає вдома" и "Погляд" закрепили за YAKTAK статус одного из самых популярных молодых артистов страны.
Треки собрали миллионы прослушиваний на стриминговых платформах и стали вирусными в TikTok, где под них создали тысячи видео.
Отдельное внимание привлекла и совместная работа певца с певицей KOLA - песня "Порічка", которая быстро набрала более миллиона просмотров на YouTube и продолжила уверенно держаться среди популярных релизов.
