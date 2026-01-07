ua en ru
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Украинская стилистка и экс-девушка Wellboy борется с раком

Среда 07 января 2026 10:36
Украинская стилистка и экс-девушка Wellboy борется с раком Яна Савченко (фото: instagram.com/krassavayaa)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская стилистка Яна Савченко, а также бывшая девушка певца Wellboy, сообщила о серьезном диагнозе. В своих соцсетях она призналась, что ей диагностировали онкологическое заболевание и она уже проходит лечение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram девушки.

Яна опубликовала эмоциональное сообщение, в котором подвела итоги года и впервые открыто рассказала о борьбе с болезнью.

"Друзья, делюсь своим итогом года. Этот текст дался мне сложно - я писала его почти месяц, потому что не могла решиться. Поэтому вы читаете его уже в новом году", - написала Савченко.

Впоследствии стилистка сообщила о диагнозе, который стал для нее неожиданным ударом.

"Мне диагностировали Т-лимфобластную лимфому, простыми словами - рак", - призналась Яна.

Она отметила, что лечение возможно только с помощью химиотерапии, и уже рассказала о сложном графике и этапах терапии.

"It sucks, но такое может случиться с любым. Сейчас я смирилась и делаю все, что от меня зависит. Лечение возможно только химиотерапией. Одну неделю я провожу в больнице на капельницах, несколько недель - дома на восстановлении. За декабрь я уже прошла первый блок, впереди еще 4-5. В целом лечение продлится около 6 месяцев. Из хороших новостей, шансы на полное выздоровление высокие", - сообщила экс-избранница Вельбоя.

Из-за физического и психологического состояния стилистка пока не может работать, поэтому решила открыть сбор на лечение.

"Работать сейчас, к сожалению, не могу ни физически, ни психологически. Поэтому открываю банк на свое лечение и буду благодарна за любую поддержку", - написала Яна.

Она уточнила, что часть лечения покрывает государство, однако значительные расходы приходится оплачивать самостоятельно.

"Часть лечения покрывает государство (ура), но есть много дополнительных расходов: анализы, обследования, лекарства, процедуры. Уже потрачено около 220 000 грн. Точную финальную сумму спрогнозировать сложно, поэтому честно говорю - я не знаю, сколько еще понадобится, и открываю сбор без конкретной цели по сумме", - пояснила девушка.

Также стилистка отметила, что в случае успешного выздоровления остаток средств планирует передать на другие благотворительные сборы.

"Если после моего выздоровления (надеюсь, оно будет ) средства останутся - я передам их на другие сборы", - добавила Савченко.

В завершение она поблагодарила всех, кто поддерживает ее в этот непростой период.

"Спасибо каждому, кто рядом", - написала стилистка.

Что известно о Яне Савченко

О Яне Савченко известно немного. Она работает стилистом и ранее состояла в отношениях с певцом Wellboy (Антоном Вельбоем).

Пара познакомилась во время съемок клипа на песню "Домой", где Яна отвечала за стиль.

Впоследствии артист даже познакомил девушку со своей мамой, которая тепло ее приняла.

В 2024 году Wellboy сообщил о расставании с Яной. Певец признавался, что тяжело пережил разрыв и признал собственную вину в завершении отношений.

