Главная » Развлечения » Спорт

Затмил всех: назван лучший футболист планеты по версии Globe Soccer Awards

Понедельник 29 декабря 2025 09:10
Усман Дембеле возглавил список лучших футболистов по версии Globe Soccer Awards (фото: Getty)
Автор: Екатерина Урсатий

Французский вингер ПСЖ Усман Дембеле стал главным героем престижной церемонии Globe Soccer Awards 2025. В борьбе за звание лучшего футболиста года он опередил звездных конкурентов, среди которых были Ламин Ямаль и Гарри Кейн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты церемонии награждения, состоявшейся в воскресенье, 28 декабря, в Дубае.

Абсолютный успех Дембеле

Для одноклубника украинца Ильи Забарного этот год стал по-настоящему "золотым". Француз не только впервые завоевал статуэтку Globe Soccer Awards, но и собрал полный комплект главных индивидуальных наград планеты. Так, ранее его признали лучшим организаторы "Золотого мяча", а кроме того, 28-летний нападающий триумфовал на церемонии The Best FIFA Football Awards 2025.

В уходящем году талантливый вингер помог ПСЖ одержать историческую победу в Лиге чемпионов и триумфовать в чемпионате Франции. Дембеле продемонстрировал невероятную результативность, забив 35 голов в 53 матчах.

В голосовании француз оставил позади 24 претендентов, в частности юную звезду "Барселоны" Ламина Ямаля, бомбардира "Баварии" Гарри Кейна и своего экс-партнера по команде Джанлуиджи Доннарумму.

Заметим, что до него среди игроков парижского клуба эту премию получал Килиан Мбаппе в 2021 году.

Триумф Ламина Ямаля и Айтаны Бонмати

Несмотря на поражение в главной номинации, 18-летний испанец Ямаль не остался без наград. Действующий чемпион Европы победил сразу в двух категориях: его признали лучшим нападающим года, а также вручили специальную премию Диего Марадоны за выдающийся талант и технику.

Лучшей футболисткой 2025 года стала испанка Айтана Бонмати. Игрок "Барселоны" подтвердила свой статус лидера мирового футбола, получив в этом году также "Золотой мяч" и премию The Best от ФИФА.

Все победители Globe Soccer Awards 2025:

  • Лучший футболист: Усман Дембеле (ПСЖ)
  • Лучшая футболистка: Айтана Бонмати ("Барселона")
  • Лучший мужской клуб: ПСЖ
  • Лучший женский клуб: "Барселона"
  • Лучший полузащитник: Витинья (ПСЖ)
  • Лучший форвард: Ламин Ямаль ("Барселона")
  • Лучший молодой игрок: Дезире Дуэ (ПСЖ)
  • Премия Диего Марадоны: Ламин Ямаль ("Барселона")
  • Лучший тренер: Луис Энрике (ПСЖ)
  • Лучший игрок Ближнего Востока: Криштиану Роналду ("Ан-Наср")

Затмил всех: назван лучший футболист планеты по версии Globe Soccer AwardsВитинья, Дембеле и Дуэ (фото: facebook.com/globesoccer)

Отдельное внимание организаторы уделили менеджменту и индивидуальным достижениям. Так, лучшим спортивным директором признали Луиша Кампуша из ПСЖ, а звание лучшего президента клуба получил Нассер Аль-Хелайфи.

Среди агентов уже традиционно первенство удерживает основатель компании GestiFute Жорже Мендеш. Специальную награду за выдающуюся карьеру вручили легендам футбола - Андресу Иньесте и Хидетоси Накати, а возвращением года стал Поль Погба ("Монако").

Отдельным блоком на церемонии отметили героев испанской Ла Лиги сезона 2024/25. Лучшим тренером признали наставника "Барселоны" Ганса-Дитера Флика, лучшим игроком стал Рафинья ("Барселона"), а приз за лучший сейв получил голкипер Ян Облак ("Атлетико").

Церемония в Дубае не обошлась и без щемящих моментов. Особый приз памяти вручили родителям Диогу Жоты - Жоакиму и Изабел. Напомним, что Диогу вместе с братом Андре Тейшейрой трагически погибли в автомобильной аварии в Испании в июле этого года. Этот жест стал символом поддержки семьи и чествованием памяти талантливого футболиста.

Затмил всех: назван лучший футболист планеты по версии Globe Soccer AwardsВсе победители Globe Soccer Awards 2025 (фото: globesoccer.com)

Отметим, что Globe Soccer Awards проводится с 2010 года. Рекордсменом по количеству побед в номинации "Игрок года" является Криштиану Роналду, который получал эту награду шесть раз. Также среди триумфаторов в разные годы были аргентинец Лионель Месси и поляк Роберт Левандовски.

Ранее мы писали, что Transfermarkt обновил рыночные стоимости Лиги 1. По данным ресурса, цена Дембеле ныне составляет 100 млн евро. А вот его одноклубник, лучший полузащитник по версии Globe Soccer Awards 2025 Витинья подорожал до 110 млн евро.

Также читайте, как 11-летний украинский футболист установил уникальный мировой рекорд.

