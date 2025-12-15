Сколько теперь стоит Забарный: Transfermarkt обновил рыночные стоимости Лиги 1

Известный статистический портал Transfermarkt пересмотрел оценочные стоимости игроков чемпионата Франции. Изменения коснулись 458 футболистов, в том числе и двух украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную интернет-страницу портала .

Дембеле уступает лидерство

Главной новостью стало обновление топа самых дорогих исполнителей чемпионата. Полузащитники ПСЖ Витинья и Жоау Невеш обошли своего одноклубника Усмане Дембеле и стали самыми дорогими игроками Лиги 1.

Дембеле сохранил оценку в 100 млн евро, тогда как Витинья и Невеш подорожали с 90 до 110 млн евро.

По словам менеджера Transfermarkt по Франции Ронана Кароффа, обоих португальцев сложно разделить по влиянию на игру ПСЖ.

Невеш, несмотря на травму, уже имеет 9 голов и 2 ассиста, что является впечатляющим показателем для центрального полузащитника, особенно учитывая его возраст - 21 год. Витинья же остается "метрономом" парижан, отдав 8 результативных передач и регулярно подключаясь к атакам.

Как изменились стоимости украинцев

23-летний центральный защитник ПСЖ Илья Забарный подешевел на 5 миллионов евро и теперь его оценивают в 50 миллионов.

В общем рейтинге Илья делит 10-ю строчку - вместе с одноклубником Уорреном Заиром-Эмери, который сохранил свою предыдущую стоимость, и Мейсоном Гринфудом из "Марселя" (англичанин подорожал на 5 млн).

Снизилась цена и на еще одного отечественного исполнителя из чемпионата Франции - 30-летнего левого защитника "Страсбура" Эдуарда Соболя. Футболист, который в этом сезоне провел за первую команду лишь 2 минуты в квалификации Лиги конференций, в начале сезона оценивался в 900 тысяч евро, теперь - в 700 тысяч.

Самые дорогие футболисты Лиги 1

Витинья (ПСЖ) - 110 млн евро (+20 млн)

Жоау Невеш (ПСЖ) - 110 (+20)

Усман Дембеле (ПСЖ) - 100

Хвича Кварацхелия (ПСЖ) - 90

Дезире Дуэ (ПСЖ) - 90

Ашраф Хакими (ПСЖ) - 80

Нуну Мендеш (ПСЖ) - 75

Уильям Пачо (ПСЖ) - 70 (+5)

Брэдли Барколя (ПСЖ) - 70

Мейсон Гринвуд ("Марсель") - 50 (+10)

Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) - 50

Илья Забарный (ПСЖ) - 50 (-5)

Что такое Transfermarkt

Transfermarkt - это немецкий футбольный статистический портал, который содержит информацию о расписании и результатах матчей, а также трансферные новости и стоимость игроков.

Рыночные цены Transfermarkt - это не прогноз трансферной суммы, а оценочная стоимость игрока на открытом рынке. Она формируется на основе экспертных обсуждений сообщества, спортивной формы, возраста, контракта и ситуации в клубе. Алгоритмы не используются - ключевую роль играет человеческий фактор.

Несмотря на то, что данные о стоимости игроков носит оценочный характер, исследователи из немецкого Центра экономической эффективности обнаружили их по большей части точными.