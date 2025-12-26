ua en ru
Пт, 26 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

11-летний украинский футболист установил уникальный мировой рекорд

Пятница 26 декабря 2025 12:56
UA EN RU
11-летний украинский футболист установил уникальный мировой рекорд Фото: Андрей Панив (Facebook Ланы Ветровой)
Автор: Андрей Костенко

11-летний Андрей Панив из села Сторона на Львовщине установил мировой рекорд по набиванию футбольного мяча среди детей.

Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на личный Facebook руководительницы Национального реестра рекордов Украины Ланы Ветровой.

13 тысяч касаний

Юный футболист непрерывно жонглировал мячом в течение 1 часа 37 минут, осуществив рекордные 13 096 касаний.

"Мяч, как на невидимых нитях, послушно реагирует на движения своего маленького хозяина. У мальчика недетская железная выдержка. Это вызов не только для мышц ног, но и для концентрации внимания. Любая секундная слабость - и рекорд бы провалился. Украинские дети не просто мечтают, они действуют и побеждают", - отметила Ветрова.

Бомбардирские достижения в Нидерландах

Андрей занимается футболом ежедневно с 8 лет. По приглашению основателя Федерации уличного футбола Украины Ильи Варченко, он получил возможность тренироваться в Нидерландах.

Мальчик присоединился к детской команде ФК АТС 65 (город Генгело). Там он уже забил 33 гола в 14 играх, демонстрируя свой потенциал для будущей футбольной карьеры.

Ранее мы рассказали, как 12-летний украинец побил мировой рекорд Дюплантиса в прыжках с шестом.

Также читайте, как юные украинские футболисты победили Португалию и выиграла турнир УЕФА.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Рекорды
Новости
Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года
Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну