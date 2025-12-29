Затьмарив усіх: названо найкращого футболіста планети за версією Globe Soccer Awards

Французький вінгер ПСЖ Усман Дембеле став головним героєм престижної церемонії Globe Soccer Awards 2025. У боротьбі за звання найкращого футболіста року він випередив зіркових конкурентів, серед яких були Ламін Ямаль та Гаррі Кейн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати церемонії нагородження, що відбулася в неділю, 28 грудня, в Дубаї.

Абсолютний успіх Дембеле

Для одноклубника українця Іллі Забарного цей рік став по-справжньому "золотим". Француз не лише вперше виборов статуетку Globe Soccer Awards, а й зібрав повний комплект головних індивідуальних нагород планети. Так, раніше його визнали найкращим організатори "Золотого м'яча", а крім того, 28-річний нападник тріумфував на церемонії The Best FIFA Football Awards 2025.

У році, що минає, талановитий вінгер допоміг ПСЖ здобути історичну перемогу в Лізі чемпіонів та тріумфувати у чемпіонаті Франції. Дембеле продемонстрував неймовірну результативність, забивши 35 голів у 53 матчах.

У голосуванні француз залишив позаду 24 претендентів, зокрема юну зірку "Барселони" Ламіна Ямаля, бомбардира "Баварії" Гаррі Кейна та свого експартнера по команді Джанлуїджі Доннарумму.

Зауважимо, що до нього серед гравців паризького клубу цю премію отримував Кіліан Мбаппе у 2021 році.

Тріумф Ламіна Ямаля та Айтани Бонматі

Попри поразку в головній номінації, 18-річний іспанець Ямаль не залишився без нагород. Чинний чемпіон Європи переміг одразу у двох категоріях: його визнали найкращим нападником року, а також вручили спеціальну премію Дієго Марадони за видатний талант та техніку.

Найкращою футболісткою 2025 року стала іспанка Айтана Бонматі. Гравчиня "Барселони" підтвердила свій статус лідерки світового футболу, отримавши цього року також "Золотий м'яч" та премію The Best від ФІФА.

Всі переможці Globe Soccer Awards 2025:

Найкращий футболіст: Усман Дембеле (ПСЖ)

Усман Дембеле (ПСЖ) Найкраща футболістка: Айтана Бонматі ("Барселона")

Айтана Бонматі ("Барселона") Найкращий чоловічий клуб: ПСЖ

ПСЖ Найкращий жіночий клуб: "Барселона"

"Барселона" Найкращий півзахисник: Вітінья (ПСЖ)

Вітінья (ПСЖ) Найкращий форвард: Ламін Ямаль ("Барселона")

Ламін Ямаль ("Барселона") Найкращий молодий гравець: Дезіре Дуе (ПСЖ)

Дезіре Дуе (ПСЖ) Премія Дієго Марадони: Ламін Ямаль ("Барселона")

Ламін Ямаль ("Барселона") Найкращий тренер: Луїс Енріке (ПСЖ)

Луїс Енріке (ПСЖ) Найкращий гравець Близького Сходу: Кріштіану Роналду ("Ан-Наср")

Вітінья, Дембеле і Дуе (фото: facebook.com/globesoccer)

Окрему увагу організатори приділили менеджменту та індивідуальним досягненням. Так, найкращим спортивним директором визнали Луїша Кампуша з ПСЖ, а звання найкращого президента клубу отримав Нассер Аль-Хелайфі.

Серед агентів вже традиційно першість здобув засновник компанії GestiFute Жорже Мендеш. Спеціальну нагороду за видатну кар’єру вручили легендам футболу - Андресу Іньєсті та Хідетосі Накаті, а поверненням року став Поль Погба ("Монако").

Окремим блоком на церемонії відзначили героїв іспанської Ла Ліги сезону 2024/25. Найкращим тренером визнали наставника "Барселони" Ганса-Дітера Фліка, найкращим гравцем став Рафінья ("Барселона"), а приз за найкращий сейв отримав голкіпер Ян Облак ("Атлетіко").

Церемонія в Дубаї не обійшлася і без щемливих моментів. Особливий приз пам’яті вручили батькам Діогу Жоти - Жоакіму та Ізабел. Нагадаємо, що Діогу разом із братом Андре Тейшейрою трагічно загинули в автомобільній аварії в Іспанії в липні цього року. Цей жест став символом підтримки сім’ї та вшануванням пам'яті талановитого футболіста.

Всі переможці Globe Soccer Awards 2025 (фото: globesoccer.com)

Зазначимо, що Globe Soccer Awards проводиться з 2010 року. Рекордсменом за кількістю перемог у номінації "Гравець року" є Кріштіану Роналду, який отримував цю нагороду шість разів. Також серед тріумфаторів у різні роки були аргентинець Ліонель Мессі та поляк Роберт Левандовські.