Дебеле, Энрике и другие: все триумфаторы The Best FIFA Football Awards 2025

Вторник 16 декабря 2025 20:42
Дебеле, Энрике и другие: все триумфаторы The Best FIFA Football Awards 2025 Фото: Усман Дембеле добавил к "Золотому мячу" награду ФИФА (instagram.com/ballondorofficial)
Автор: Андрей Костенко

В катарской Дохе состоялась церемония The Best FIFA Awards, на которой награждали лучших игроков и тренеров 2025 года по версии Международной федерации футбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Лучший футболист - Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)

Дебеле, Энрике и другие: все триумфаторы The Best FIFA Football Awards 2025

Победителем в номинации "Лучший футболист" стал французский форвард ПСЖ Усман Дембеле. Он обошел в голосовании двух других претендентов -- Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля.

Напомним, что в прошлом сезоне ПСЖ выиграл требл: Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов, а сам Дембеле получил "Золотой мяч".

Лучшая футболистка - Айтана Бонмати (Испания, "Барселона")

Дебеле, Энрике и другие: все триумфаторы The Best FIFA Football Awards 2025

Лучшей футболисткой года признали испанку Айтану Бонмати из "Барселоны". Это ее третий титул. Она стала рекордсменкой среди женщин, а также догнала Лионеля Месси, который трижды побеждал в мужском рейтинге.

Тренер года - Луис Энрике (Испания, ПСЖ)

Дебеле, Энрике и другие: все триумфаторы The Best FIFA Football Awards 2025

Испанский специалист обошел в голосовании немецкого тренера "Барселоны" Ганса-Дитера Флика и нидерландца Арне Слота из "Ливерпуля".

Тренер года - Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)

Дебеле, Энрике и другие: все триумфаторы The Best FIFA Football Awards 2025

Вратарь года - Джанлуиджи Доннарумма (Италия, "Манчестер Сити")

Дебеле, Энрике и другие: все триумфаторы The Best FIFA Football Awards 2025

Вратарь года - Ханна Хэмптон (Англия, "Челси")

Дебеле, Энрике и другие: все триумфаторы The Best FIFA Football Awards 2025

Премия Пушкаша - Сантьяго Монтиэль (Аргентина, "Индепендьенте")

Самым красивым в соревнованиях мужчин признан его гол бисиклетой в ворота "Индепендьенте Ривадавия".

Премия Марты - Лизбет Овалье (Мексика, "Орландо Прайд")

Лучшим у женщин стал гол пяткой, забитый Овалье еще за мексиканский "Тигрес" - в ворота "Гвадалахары".

Символическая сборная года (мужчины)

Дебеле, Энрике и другие: все триумфаторы The Best FIFA Football Awards 2025

Символическая сборная года (женщины)

Дебеле, Энрике и другие: все триумфаторы The Best FIFA Football Awards 2025

