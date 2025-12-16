Дебеле, Энрике и другие: все триумфаторы The Best FIFA Football Awards 2025
В катарской Дохе состоялась церемония The Best FIFA Awards, на которой награждали лучших игроков и тренеров 2025 года по версии Международной федерации футбола.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.
Лучший футболист - Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
Победителем в номинации "Лучший футболист" стал французский форвард ПСЖ Усман Дембеле. Он обошел в голосовании двух других претендентов -- Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля.
Напомним, что в прошлом сезоне ПСЖ выиграл требл: Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов, а сам Дембеле получил "Золотой мяч".
Лучшая футболистка - Айтана Бонмати (Испания, "Барселона")
Лучшей футболисткой года признали испанку Айтану Бонмати из "Барселоны". Это ее третий титул. Она стала рекордсменкой среди женщин, а также догнала Лионеля Месси, который трижды побеждал в мужском рейтинге.
Тренер года - Луис Энрике (Испания, ПСЖ)
Испанский специалист обошел в голосовании немецкого тренера "Барселоны" Ганса-Дитера Флика и нидерландца Арне Слота из "Ливерпуля".
Тренер года - Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)
Вратарь года - Джанлуиджи Доннарумма (Италия, "Манчестер Сити")
Вратарь года - Ханна Хэмптон (Англия, "Челси")
Премия Пушкаша - Сантьяго Монтиэль (Аргентина, "Индепендьенте")
Самым красивым в соревнованиях мужчин признан его гол бисиклетой в ворота "Индепендьенте Ривадавия".
Премия Марты - Лизбет Овалье (Мексика, "Орландо Прайд")
Лучшим у женщин стал гол пяткой, забитый Овалье еще за мексиканский "Тигрес" - в ворота "Гвадалахары".
Символическая сборная года (мужчины)
Символическая сборная года (женщины)