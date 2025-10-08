ua en ru
Украина проиграла Испании и с единственным поражением покидает ЧМ U-20

Среда 08 октября 2025 00:20
Украина проиграла Испании и с единственным поражением покидает ЧМ U-20
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины, которая на чемпионате мира U-20, проходящем в Чили, преодолела без поражений групповой этап, споткнулась в первом же раунде плей-офф. Наша команда минимально уступила Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

ЧМ-2025 U-20, 1/8 финала

Украина - Испания - 0:1

Гол: Пабло Гарсия, 24

Перед матчем

Украине явно не повезло с турнирной сеткой. Уже в первом раунде плей-офф пришлось играть с чемпионами Европы в этой возрастной категории - испанцами.

Не наша вина, что потенциальный фаворит квартета С сначала неожиданно уступил Марокко (0:2), затем не удержал победу с Мексикой (2:2) и лишь победа в последнем туре над Бразилией (1:0) позволила ему пролезть в плей-офф с 3-й строчки.

Ирония в том, что если бы "сине-желтые" пропустили в группе вперед Парагвай, играли бы в 1/8 с Норвегией, что со всех точек зрения было бы лучше.

Оптимизма не добавила и история с Геннадием Синчуком, которому ФИФА неожиданно продлила дисквалификацию. Ситуация пока видится довольно темной, но, судя по всему, нарушение со стороны украинской команды имело место. Поэтому искать здесь конспирологию не стоит.

Ход игры

Испанцы были явными фаворитами встречи и преимущество чемпионов Европы стало ощутимым с самого начала. "Фурия Роха" полностью контролировала игру, хотя до пожаров в штрафной Владислава Крапивцова почти не доходило.

Все благодаря героической защите "сине-желтых", которая на пределе сил сдерживала испанскую атаку. Но однажды и этот механизм дал сбой.

На 24-й минуте Исан Мерино сделал мягкий заброс в штрафную на ход Пабло Гарсии. Тот первым касанием принял мяч, а вторым переправил его в ворота. С точки зрения мастерства и индивидуального исполнения все было сделано нападающим "Бетиса" на топ-уровне.

Украина имела единственный реальный шанс отыграться ближе к перерыву. На 41-й минуте Даниил Кревсун со штрафного подал прямо на голову Матвею Пономаренко, но наш форвард пробил неудачно.

После перерыва "сине-желтым" надо было идти вперед и отыгрываться. Впрочем пульс поединка контролировали испанцы. Они могли забить (еще одну прекрасную возможность имел Пабло Гарсия, а также Родри Мендоса), могли и пропустить (опасно стрелял Даниил Ващенко, а в самом конце - Александр Пищур), но относительно спокойно достигли нужного им результата.

Итоги для Украины

Команда Дмитрия Михайленко показала неплохой футбол на групповом уровне. Хотя обе победы - над Южной Кореей и Парагваем не были яркими и убедительными.

Откровенно не повезло с соперником в 1/8 финала. Выйди наша команда на кого-то другого, была бы возможность немного разыграться и добавить уверенности. Но Испания - с самого начала выглядела приговором. И к сожалению прогнозы оправдались.

Теперь большинство футболистов этой команды перейдут на новый уровень - в сборную U-21. Она под руководством Унаи Мельгосы сейчас борется за выход на Евро-2027. А в далекой перспективе - за право сыграть на Олимпиаде-2028.

Ранее мы сообщили, что сборная Украины U-17 драматично уступила Италии и не поедет на Евро-2026.

Также читайте об очередной потере сборной Украины перед октябрьскими матчами ЧМ-2026.

