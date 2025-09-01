ua en ru
Пн, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Официально! Ванат в "Жироне": все о трансфере звездного "динамовца"

Понедельник 01 сентября 2025 15:05
UA EN RU
Официально! Ванат в "Жироне": все о трансфере звездного "динамовца" Владислав Ванат игрок "Жироны" (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Екатерина Урсатий

Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат 1 сентября официально стал игроком испанской "Жироны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Динамо"

Что известно о трансфере Ваната в "Жирону"

Контракт 22-летнего нападающего рассчитан на пять лет - до лета 2030-го. Ванат перешел в испанский клуб в последние дни летнего трансферного окна.

Трансфер Ваната является одним из самых дорогих для украинских футболистов. По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Жирона" активировала клаусулу форварда, которая составляла 20 миллионов евро.

В "Жироне" украинский форвард будет бороться за место в основном составе с капитаном команды Кристианом Стуани, а также Абелем Руисом, Бояном Мийовски и Давда Камара.

Владислав Ванат стал третьим украинцем в составе "Жироны". С января 2023 года за каталонский клуб выступает другой экс-футболист "Динамо" - Виктор Цыганков. А на позиции голкипера два матча в текущем сезоне провел Владислав Крапивцов.

В общем, Ванат - второй украинский центральный нападающий, которого приобрела "Жирона" в истории. В сезоне 2023/24 за клуб играл Артем Довбик, который с 24 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Также, Ванат - второй украинский футболист, перешедший в клуб испанской Примеры в летнее трансферное окно. Кроме него в чемпионат Испании переехал вратарь Яков Кинарейкин, который подписал контракт с "Вильярреалом", но пока выступает за молодежную команду.

О футбольном клубе "Жирона"

Футбольный клуб "Жирона" выступает в элитном дивизионе чемпионата Испании с сезона 2022/23. В сезоне 2023/24 команда заняла третье место - это стало лучшим результатом в истории клуба.

Однако сезон 2024/25 оказался менее успешным. "Жирона" финишировала 16-й, набрав 41 очко, и лишь одно очко отделило каталонцев от зоны вылета.

Новый сезон 2025/26 команда начала с двух поражений - от "Райо Вальекано" (1:3) и "Вильярреала" (0:5). Следующий матч в чемпионате Испании "Жирона" проведет в субботу, 30 августа, против "Севильи".

Статистика игрока и украинский след в "Жироне"

В текущем сезоне Владислав Ванат провел за "Динамо" 7 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

В "Жирону" Ванат перешел после четырех лет выступлений за "Динамо". За это время он провел 118 матчей во всех турнирах и забил 50 мячей.

Ранее мы сообщали о рекордной сумме подписания Александера Исака "Ливерпулем".

Также читайте, что сказал главный тренер "Бенфики" о переходе Георгия Судакова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Футбол
Новости
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим