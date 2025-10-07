ua en ru
Без "Динамо" и "Шахтера": УПЛ раздала награды героям 8 тура

Вторник 07 октября 2025 19:15
Без "Динамо" и "Шахтера": УПЛ раздала награды героям 8 тура Фото: Глейкер Мендоза (ФК "Кривбасс")
Автор: Андрей Костенко

Украинская Премьер-лига по итогам 8-го тура отдала призы лучшим игроку и тренеру - представителям криворожского "Кривбасса" и черкасского ЛНЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Победитель "Шахтера" - вне конкуренции

Лучшим тренером 8-го тура решением 38 экспертов, среди которых и представитель РБК-Украина, почти единодушно (34 первых места в анкетах) признан наставник черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев. Команда под его руководством нанесла разгромное выездное поражение "Шахтеру" со счетом 4:1.

В топ-3 также вошли Младен Бартулович ("Металлист 1925" на выезде сыграл вничью с "Динамо" - 1:1) и Иван Федык ("Рух" в гостях уложил на лопатки "Колос" - 2:0).

Без &quot;Динамо&quot; и &quot;Шахтера&quot;: УПЛ раздала награды героям 8 тура

Виталий Пономарев (фото: ФК ЛНЗ)

Венесуэлец против нигерийца

В то же время за звание лучшего футболиста тура разгорелся очень серьезный заочный спор между двумя легионерами - представителями "Кривбасса" и ЛНЗ.

В итоге, лучшим стал венесуэльский вингер криворожан Глейкер Мендоза, который набрал лишь на 10 баллов больше, чем нигерийский полузащитник черкасского клуба Проспер Обах.

На приличном расстоянии от них расположились, но вошли в топ-5: Максим Брагару ("Полесье"), Мухаррем Яшари (ЛНЗ) и Егор Твердохлеб ("Кривбасс").

В сборной - доминация ЛНЗ

Очень интересно выглядит и символическая сборная 8-го тура, в которую вошли семь представителей ЛНЗ (в придачу к тренеру).

Отметим, что в команду недели не попал ни один из представителей действующего чемпиона "Динамо" и лидера УПЛ "Шахтера".

Всего же в символическую сборную 8-го тура вошли представители пяти клубов. Команда в схеме 4-3-3 имеет такой вид: Алексей Паламарчук (ЛНЗ) - Денис Кузык, Назарий Муравский (оба - ЛНЗ), Эдуард Сарапий ("Полесье"), Юрий Копина ("Рух") - Артур Рябов, Мухаррем Яшари (оба - ЛНЗ), Иван Литвиненко ("Металлист 1925") - Глейкер Мендоза ("Кривбасс"), Проспер Обах, Марк Ассинор (оба - ЛНЗ).

Без &quot;Динамо&quot; и &quot;Шахтера&quot;: УПЛ раздала награды героям 8 тура

В целом эксперты упоминали 27 футболистов и 6 тренеров на звание героев 23-го тура, а также 61 кандидата в символическую сборную.

Ранее сообщили, об очередной потере сборной Украины перед октябрьскими матчами ЧМ-2026.

Также читайте, где и когда смотреть игру Украины с Испанией -- решающую битву за четвертьфинал ЧМ U-20.

