Защищал страну с первых дней: умер участник "Ліги сміху"
Участник "Ліги сміху" Александр Чечун умер. С первых дней полномасштабного вторжения РФ он мобилизовался в ряды ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу в Instagram "Ліги сміху".
"В лигосмешной семье траур. Ушел из жизни Александр Чечун "Стадіон Діброва". Соболезнования родным и близким", - сказано в сообщении, которое опубликовали в Stories.
Александр Чечун умер (скриншот)
О причине смерти и других подробностях пока не известно.
У него осталась супруга Ольга и двое детей.
Александр Чечун (скриншот)
Реакция сети
Известный украинский юморист и ведущий Юрий Ткач отреагировал на смерть Александра Чечуна в своем блоге.
"Чечун... Друг", - написал он.
Юрий Ткач отреагировал на смерть Александра Чечуна (скриншот)
Новость о смерти Александра Чечуна подтвердили и другие его коллеги. В частности, товарищ по команде "Стадион Диброва", актер "Квартала 95", ведущий Владимир Мартынец.
Что известно про Александра Чечуна
Александр Чечун "засветился" на телевидении в 2017 году в программе "Рассмеши комика". Правда тогда он проиграл на 4-й минуте выступления.
Затем выступал в команде "Стадіон Діброва" в рамках проекта "Ліга сміху".
Александр Чечун и Евгений Кошевой (фото: facebook.com / Лига Смеха Event)
После начала полномасштабного вторжения РФ Александр Чечун сразу же присоединился к ВСУ.
"Александр Чечун из команды "Стадион Диброва" показал, как сейчас помогает Украине на службе и предложил зрителям свой любимый номер из "Лиги смеха", - сказано в сообщении под видео в Instagram телеканала ТЕТ.
Его супруга, Ольга Гриценюк 5 мая 2022 года опубликовала видео с мужем-воином.
"У нас личный ангел-хранитель", - написала она.
На фронте Чечун имел позывной "Маркиян". В 2024 году он записал видео с просьбой присоединиться к сбору на пикап.
Личная жизнь
Александр Чечун более 20 лет был в браке с Ольгой Гриценюк. У них есть двое детей.
Комик с семьей (фото: instagram.com/olya_gritcenyk)
До полномасштабной войны семья много путешествовала.
Александр Чечун с супругой и детьми (фото: instagram.com/olya_gritcenyk)
Вас также может заинтересовать
- В центре Киева напали на актера-ветерана
- Известный украинский музыкант, который только недавно женился, пропал без вести на фронте
- Звезда "Ліги сміху" Сергей Вавилов присоединился к ВСУ.