Появились новые фото Джоли в Украине: под антидроновой сеткой в Херсоне и в Тернополе

Анджелина Джоли в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Актриса, режиссер и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли, которая приехала в Украину и неожиданно посетила Херсон, поразила фанов. На новых фото, которые уже ошарашили сеть, звезда стояла в каске прямо в противодронном тоннеле.

Где побывала Джоли, рассказывает РБК-Украина.

Анджелина Джоли в Херсоне

Так, журналистка Зарина Забриски показала фото звезды в Херсоне. Она отметила, что визит Джоли имеет большой смысл.

"Фото года: Анджелина Джоли в туннеле против дронов. Благодаря Джоли мир теперь знает: Херсон, украинский город, живет, за милю от фронта, под непрерывными атаками дронов ближнего радиуса действия. Большое спасибо", - написала Зарина и отметила, что фотографию ей предоставили ее источники.

 

А позже стало известно, что Джоли заметили, вероятно, в Тернополе. Оскароносная актриса попала в кадр на заправке. Сама она была в маске.

"Читатели утверждают, что видели актрису на одной из заправок в городе", - говорится в заметке Telegram-канала "Файне Місто".

 

 

Реакция сети

Новые фото Джоли растрогали фанов. В комментариях под ними пользователи пишут:

  • "Как встретите, то обнимите ее за меня, пожалуйста. Спасибо"
  • "Это очень важно, спасибо"
  • "Она такая смелая, вау!".

Кроме этого, в комментариях можно заметить и беспокойство фанов.

"На этом фото она выглядит до смерти напуганной. Она серьезно рискует своей жизнью, делая это", - написал юзер под кадром с Джоли в Херсоне.

Но журналистка, которая делилась этим фото, опровергла догадки.

"Я не согласна. Она выглядит внимательной и присутствующей, какой она и должна быть. И дело не во внешности, а в действиях", - написала она.

Комментаторы о Джоли (скриншот)

Джоли в Украине - что известно

Напомним, 5 ноября появилась информация о том, что Анджелина Джоли приехала в Херсон. Также стало известно, что водителя актрисы задержало ТЦК, из-за чего ей якобы пришлось вмешаться.

Позже Джоли высказалась о своем визите в Украину.

"Жители Николаева и Херсона ежедневно живут в опасности, но они отказываются сдаваться", - подчеркнула она.

А позже издание Politico написало, что Джоли пешком пересекла украинскую границу, и не анонсировала свой визит заранее.

При создании материала были использованы источники: сообщение Зарины Забриски в X, сообщение из Telegram-канала "Файне Місто".

