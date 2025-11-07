Появились новые фото Джоли в Украине: под антидроновой сеткой в Херсоне и в Тернополе

Анджелина Джоли в Херсоне

Так, журналистка Зарина Забриски показала фото звезды в Херсоне. Она отметила, что визит Джоли имеет большой смысл.

"Фото года: Анджелина Джоли в туннеле против дронов. Благодаря Джоли мир теперь знает: Херсон, украинский город, живет, за милю от фронта, под непрерывными атаками дронов ближнего радиуса действия. Большое спасибо", - написала Зарина и отметила, что фотографию ей предоставили ее источники.

А позже стало известно, что Джоли заметили, вероятно, в Тернополе. Оскароносная актриса попала в кадр на заправке. Сама она была в маске.

"Читатели утверждают, что видели актрису на одной из заправок в городе", - говорится в заметке Telegram-канала "Файне Місто".

Реакция сети

Новые фото Джоли растрогали фанов. В комментариях под ними пользователи пишут:

"Как встретите, то обнимите ее за меня, пожалуйста. Спасибо"

"Это очень важно, спасибо"

"Она такая смелая, вау!".

Кроме этого, в комментариях можно заметить и беспокойство фанов.

"На этом фото она выглядит до смерти напуганной. Она серьезно рискует своей жизнью, делая это", - написал юзер под кадром с Джоли в Херсоне. Но журналистка, которая делилась этим фото, опровергла догадки.

"Я не согласна. Она выглядит внимательной и присутствующей, какой она и должна быть. И дело не во внешности, а в действиях", - написала она. Комментаторы о Джоли (скриншот) Джоли в Украине - что известно

Напомним, 5 ноября появилась информация о том, что Анджелина Джоли приехала в Херсон. Также стало известно, что водителя актрисы задержало ТЦК, из-за чего ей якобы пришлось вмешаться.

Позже Джоли высказалась о своем визите в Украину.

"Жители Николаева и Херсона ежедневно живут в опасности, но они отказываются сдаваться", - подчеркнула она.

А позже издание Politico написало, что Джоли пешком пересекла украинскую границу, и не анонсировала свой визит заранее.