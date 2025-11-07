З'явились нові фото Джолі в Україні: під антидроновою сіткою в Херсоні та в Тернополі

"На цьому фото вона виглядає до смерті наляканою. Вона серйозно ризикує своїм життям, роблячи це", - написав юзер під кадром з Джолі у Херсоні.
Але журналістка, яка ділилася цим фото, спростувала здогадки.
Акторка, режисерка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі, яка приїхала до України та неочікувано відвідала Херсон, вразила фанів. На нових фото, які вже ошелешили мережу, зірка стояла в касці просто в протидроновому тунелі.
Де побувала Джолі, розповідає РБК-Україна.
Так, журналістка Заріна Забріскі показала фото зірки в Херсоні. Вона зазначила, що візит Джолі має неабиякий сенс.
"Фото року: Анджеліна Джолі в тунелі проти дронів. Завдяки Джолі світ тепер знає: Херсон, українське місто, живе, за милю від фронту, під безперервними атаками дронів ближнього радіуса дії. Велика подяка", - написала Заріна й зазначила, що світлину їй надали її джерела.
А пізніше стало відомо, що Джолі помітили, ймовірно, в Тернополі. Оскароносна акторка потрапила в кадр на заправці. Сама вона була у масці.
"Читачі стверджують, що бачили акторку на одній із заправок у місті", - йдеться в дописі Telegram-каналу "Файне Місто".
Нові фото Джолі розчулили фанів. У коментарях під ними юзери пишуть:
Окрім цього, у коментарях можна помітити й занепокоєння фанів.
"Я не погоджуюся. Вона виглядає уважною та присутньою, якою вона і має бути. І справа не в зовнішності, а в діях", - написала вона.
Нагадаємо, 5 листопада з'явилася інформація про те, що Анджеліна Джолі приїхала в Херсон. Також стало відомо, що водія акторки затримало ТЦК, через що їй нібито довелося втрутитися.
Пізніше Джолі висловилася про свій візит в Україну.
"Жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але вони відмовляються здаватися", - наголосила вона.
А згодом видання Politico написало, що Джолі пішки перетнула український кордон, та не анонсувала свій візит заздалегідь.
Під час створення матеріалу було використано джерела: допис Заріни Забріскі в X, допис з Telegram-каналу "Файне Місто".