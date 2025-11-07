UA

З'явились нові фото Джолі в Україні: під антидроновою сіткою в Херсоні та в Тернополі

Анджеліна Джолі в Україні (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Акторка, режисерка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі, яка приїхала до України та неочікувано відвідала Херсон, вразила фанів. На нових фото, які вже ошелешили мережу, зірка стояла в касці просто в протидроновому тунелі.

Де побувала Джолі, розповідає РБК-Україна.

Анджеліна Джолі в Херсоні

Так, журналістка Заріна Забріскі показала фото зірки в Херсоні. Вона зазначила, що візит Джолі має неабиякий сенс.

"Фото року: Анджеліна Джолі в тунелі проти дронів. Завдяки Джолі світ тепер знає: Херсон, українське місто, живе, за милю від фронту, під безперервними атаками дронів ближнього радіуса дії. Велика подяка", - написала Заріна й зазначила, що світлину їй надали її джерела.

 

А пізніше стало відомо, що Джолі помітили, ймовірно, в Тернополі. Оскароносна акторка потрапила в кадр на заправці. Сама вона була у масці.

"Читачі стверджують, що бачили акторку на одній із заправок у місті", - йдеться в дописі Telegram-каналу "Файне Місто".

 

 

Реакція мережі

Нові фото Джолі розчулили фанів. У коментарях під ними юзери пишуть:

  • "Як зустрінете, то обійміть її за мене, будь ласка. Дякую"
  • "Це дуже важливо, дякую"
  • "Вона така смілива, вау!".

Окрім цього, у коментарях можна помітити й занепокоєння фанів.

"На цьому фото вона виглядає до смерті наляканою. Вона серйозно ризикує своїм життям, роблячи це", - написав юзер під кадром з Джолі у Херсоні.

Але журналістка, яка ділилася цим фото, спростувала здогадки.

"Я не погоджуюся. Вона виглядає уважною та присутньою, якою вона і має бути. І справа не в зовнішності, а в діях", - написала вона.

Коментатори про Джолі (скріншот)

Джолі в Україні - що відомо

Нагадаємо, 5 листопада з'явилася інформація про те, що Анджеліна Джолі приїхала в Херсон.  Також стало відомо, що водія акторки затримало ТЦК, через що їй нібито довелося втрутитися.

Пізніше Джолі висловилася про свій візит в Україну.

"Жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але вони відмовляються здаватися", - наголосила вона.

А згодом видання Politico написало, що Джолі пішки перетнула український кордон, та не анонсувала свій візит заздалегідь.

Під час створення матеріалу було використано джерела: допис Заріни Забріскі в X, допис з Telegram-каналу "Файне Місто".

