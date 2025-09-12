Принц Гарри прибыл с визитом в Киев: в каком образе он появился на вокзале
В Киев с необъявленным визитом приехал принц Гарри - его пригласило украинское правительство. На первых фото с вокзала видно, что герцог Сассекский сделал выбор в пользу сдержанного и удобного образа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В чем принц Гарри появился на столичном вокзале
Для визита он выбрал черную куртку Outdoor Research с нашивкой "Invictus Games" и темные джинсы.
Акцент на символике Invictus Games был неслучайным - именно эти международные соревнования для ветеранов и военных основал Гарри.
Его образ без официальных костюмов или королевских атрибутов подчеркнул, что в Украину он прибыл прежде всего с миссией поддержать военных.
Принц Гарри прибыл в Киев (фото: The Guardian)
Что известно о визите герцога Сассекского в Киев
Вместе с командой из благотворительного фонда Invictus Games (Игры Непобедимых) Гарри планирует презентовать новые инициативы по реабилитации раненых военных.
По его словам, конечная цель - обеспечить доступ к помощи во всех регионах страны.
"Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления", - подчеркнул он в разговоре с The Guardian во время ночного путешествия на поезде в столицу.
Важность реабилитации
По подсчетам этого года, война в Украине уже привела к постоянной инвалидности около 130 тысяч человек.
Поэтому правительство определило спортивную реабилитацию как приоритет в политике помощи ветеранам.
Идея поездки появилась после случайной встречи Гарри с Ольгой Рудневой, основательницей львовского центра "Суперлюди", который специализируется на лечении раненых с ампутациями.
Принц Гарри (фото: Getty Images)
"Я случайно встретил Ольгу в Нью-Йорке. Это была случайная встреча, и я спросил ее, чем могу помочь. Она сказала: "Наибольшее влияние ты окажешь, если приедешь в Киев". Мне пришлось уточнить у жены и британского правительства, чтобы убедиться, что все в порядке. Затем пришло официальное приглашение", - рассказал он.
Принц добавил, что именно в Киеве впервые увидит настоящие последствия войны.
"Во Львове почти не видно войны. Это так далеко на западе. Это впервые, когда мы увидим настоящие разрушения", - сказал Герцог, который в апреле также совершил в Украину необъявленный визит.
Игры Непобедимызёх и поддержка Украины
Украина впервые приняла участие в Играх Непобедимых в 2017 году, но после начала войны потребность в таких соревнованиях резко возросла.
Гарри вспомнил, как в 2022 году украинская команда получила особую поддержку во время игр в Гааге.
На этот раз герцог планирует посетить Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, а также пообщаться с 200 ветеранами, приглашенными на встречу.
Кроме того, он встретится с премьер-министром Юлией Свириденко.
