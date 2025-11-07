З'явились нові фото Джолі в Україні: під антидроновою сіткою в Херсоні та в Тернополі
Акторка, режисерка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі, яка приїхала до України та неочікувано відвідала Херсон, вразила фанів. На нових фото, які вже ошелешили мережу, зірка стояла в касці просто в протидроновому тунелі.
Де побувала Джолі, розповідає РБК-Україна.
Анджеліна Джолі в Херсоні
Так, журналістка Заріна Забріскі показала фото зірки в Херсоні. Вона зазначила, що візит Джолі має неабиякий сенс.
"Фото року: Анджеліна Джолі в тунелі проти дронів. Завдяки Джолі світ тепер знає: Херсон, українське місто, живе, за милю від фронту, під безперервними атаками дронів ближнього радіуса дії. Велика подяка", - написала Заріна й зазначила, що світлину їй надали її джерела.
The photo of the year: Angelina Jolie in an anti-drone tunnel.— Zarina Zabrisky (@ZarinaZabrisky) November 6, 2025
Thanks to Jolie, the world now knows:
Kherson, a Ukrainian city, lives on, one mile away from the front, under non-stop short-range drone attacks.
Much gratitude.
By my source. pic.twitter.com/rS8ME8cc4M
А пізніше стало відомо, що Джолі помітили, ймовірно, в Тернополі. Оскароносна акторка потрапила в кадр на заправці. Сама вона була у масці.
"Читачі стверджують, що бачили акторку на одній із заправок у місті", - йдеться в дописі Telegram-каналу "Файне Місто".
Реакція мережі
Нові фото Джолі розчулили фанів. У коментарях під ними юзери пишуть:
- "Як зустрінете, то обійміть її за мене, будь ласка. Дякую"
- "Це дуже важливо, дякую"
- "Вона така смілива, вау!".
Окрім цього, у коментарях можна помітити й занепокоєння фанів.
"На цьому фото вона виглядає до смерті наляканою. Вона серйозно ризикує своїм життям, роблячи це", - написав юзер під кадром з Джолі у Херсоні.
Але журналістка, яка ділилася цим фото, спростувала здогадки.
"Я не погоджуюся. Вона виглядає уважною та присутньою, якою вона і має бути. І справа не в зовнішності, а в діях", - написала вона.
Коментатори про Джолі (скріншот)
Джолі в Україні - що відомо
Нагадаємо, 5 листопада з'явилася інформація про те, що Анджеліна Джолі приїхала в Херсон. Також стало відомо, що водія акторки затримало ТЦК, через що їй нібито довелося втрутитися.
Пізніше Джолі висловилася про свій візит в Україну.
"Жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але вони відмовляються здаватися", - наголосила вона.
А згодом видання Politico написало, що Джолі пішки перетнула український кордон, та не анонсувала свій візит заздалегідь.
Вас може зацікавити
- Який подарунок отримала Джолі під час візиту в Херсон
- Що відомо про охоронця Джолі, який потрапив до ТЦК
- Яким був візит принца Гаррі до Києва
Під час створення матеріалу було використано джерела: допис Заріни Забріскі в X, допис з Telegram-каналу "Файне Місто".