Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Поступил некрасиво". Муж Поляковой высказался об экс-продюсере Кароль, Билык и Могилевской

21:55 08.04.2026 Ср
Он поделился отношением к известным артисткам и приоткрыл закулисье скандальной истории нулевых
aimg Сюзанна Аль Мариди
Тина Кароль и Вадим Буряковский (коллаж: РБК-Украина)

После волны внимания к своей персоне Вадим Буряковский решился на еще один откровенный разговор. На этот раз муж Поляковой поделился отношением к коллегам артистки и вспомнил историю общения с бывшим продюсером Тины Кароль.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в интервью Гордону.

Что сказал о Билык, Могилевской и Кароль

Вадим отметил, что положительно относится к исполнительницам, которые остаются на сцене.

"Все, кто остался на сцене в это время, мне нравятся. Они все изменились", - поделился он.

Отдельно он высказался об Ирине Билык, с которой общался лично. Артистка поразила своей простотой.

"Когда я начал общаться с Олей, мы попали к ней домой. И именно это общение, простое человеческое, поразило меня в Ире. Я часто бывал на мероприятиях, где она выступала. Все ее знали и приглашали. Оля сказала, что она выросла на ее песнях. Я хорошо к ней отношусь", - рассказал Буряковский.

Ирина Билык (фото: facebook.com/bilyk.iryna)

Радуется мужчина и самостоятельным успехам Натальи Могилевской. Как выяснилось, у них есть общие знакомые.

"Она родственница моих друзей, партнеров... За Наташу радуюсь", - прокомментировал он.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

История с экс-продюсером Кароль

Отдельное внимание Вадим уделил истории с Олегом Черным, с которым в 2007 году у певицы завершилось сотрудничество. Впоследствии он негативно высказывался об экс-подопечной, в частности обвинял в "звездной болезни".

По словам Вадима, Олег мог стать новым продюсером Поляковой, поэтому у них было общение. Сначала он произвел хорошее впечатление, но уже скоро мнение о нем изменилось.

"Олег пришел к нам домой. У нас был разговор. Первое впечатление - очень сильно расположил к себе. А потом я узнал такие вещи, что даже с этим человеком не захотел разговаривать", - рассказал он.

Буряковский не хотел вдаваться в детали, но дал понять, что отношение у продюсера к тогда еще 20-летней Кароль было некорректным.

"Он эксплуатировал Тину. Ты столько лет проработал с этим человеком. Я понимаю, что где-то задели какую-то гордость. Ну слушай, молодая девушка, ты - взрослый мужчина, должен как-то относиться к этому с достоинством мужским. Он поступил некрасиво", - объяснил он.

Тина Кароль (фото: facebook.com/tina.karol)

С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля
