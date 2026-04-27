Экс-продюсер Поляковой после конфликта с мужем певицы обратилась в полицию: "Я боюсь"

14:35 27.04.2026 Пн
Женщина дала понять, что решила перейти от публичных заявлений к действиям
aimg Иванна Пашкевич
Экс-продюсер Поляковой после конфликта с мужем певицы обратилась в полицию: "Я боюсь" Экс-продюсер Поляковой подала заявление в полицию (коллаж РБК-Украина)

Бывший продюсер Оли Поляковой Ирина Ковальская, которая сейчас известна как Розалия Романова, сделала новое заявление на фоне публичного конфликта с мужем певицы Вадимом Буряковским. На этот раз она намекнула, что решила обратиться к правоохранителям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Романовой.

В новой публикации женщина показалась из отделения полиции.

В подписи Романова объяснила, что раньше не обращалась в суд или правоохранительные органы, потому что боялась.

По ее словам, именно страх долгие годы заставлял ее молчать о событиях, связанных с бывшим сотрудничеством с Поляковой и ее семьей.

"Меня много раз спрашивали - почему я раньше не обратилась в суд или правоохранительные органы... Я отвечала, что - боялась... И, возможно, вы все же поняли, чего я боялась после песен о "ломании костей" и "закатывания в бетон", - написала экс-продюсер Поляковой.

"Сейчас я уже не боюсь... я адекватный человек, и понимаю, что другие люди - не меняются... Но, я верю, это действительно правовое государство и оно умеет защищать тех, за кого оно несет ответственность...", - добавила она.

Таким образом, похоже, бывшая продюсер певицы дала понять, что теперь готова действовать уже не только через публичные заявления в соцсетях.

С чего начался конфликт

Новый виток этого конфликта начался после интервью Вадима Буряковского, в котором он упомянул бывшего продюсера Оли Поляковой Ирину Ковальскую.

Во время разговора муж певицы не только резко высказался о ней, но и позволил себе оскорбительные комментарии относительно ее внешности, характера и роли в карьере Поляковой.

После этого Романова публично ответила, заявив, что годами молчала об истории сотрудничества с артисткой и ее семьей, но теперь больше не хочет этого делать.

По ее словам, события того периода имели для нее разрушительные последствия: она утверждает, что потеряла бизнес, семью и привычную жизнь, а пережитое до сих пор дает о себе знать.

Отдельно женщина отреагировала и на слова Буряковского о том, как именно завершалось ее сотрудничество с исполнительницей.

Она заявила, что для нее это не "старая история", а травматический опыт, о котором она долго не решалась говорить из-за страха.

Розалия Романова (фото: instagram.com/rosalia_romanova)

Именно поэтому, по ее словам, нынешние публичные высказывания мужа певицы она восприняла как циничные и болезненные.

Также экс-продюсер обратила внимание на эпизод, в котором Буряковский рассказал о конфликте с ее покойным мужем Александром Ковальским, который был концертным директором Поляковой.

После этого Романова публично обвинила бизнесмена в том, что именно он, по ее версии, довел ее мужа до инвалидности и смерти.

По состоянию на сейчас ни Оля Полякова, ни Вадим Буряковский новое сообщение Розалии Романовой публично не комментировали.

ПВО сбивает более 90% дронов, но есть нюанс: Зеленский сделал заявление
