Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Я там побывал и не хочу": известный певец объяснил, почему не вернулся на службу после ТрО

18:21 09.03.2026 Пн
3 мин
Эдгар Ти вспомнил опасные задачи в начале вторжения, блокпосты в Киевской области и работу в Буче и Ирпене
aimg Иванна Пашкевич
"Я там побывал и не хочу": известный певец объяснил, почему не вернулся на службу после ТрО Эдгар Ти (скриншот из видео)

Украинский певец EDGAR TI рассказал о своем опыте службы в территориальной обороне в начале полномасштабного вторжения и объяснил, почему после этого не продолжил военную службу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артиста Славе Демину.

Больше интересного: Дочь миллионера Корогодского объяснила, почему служит в ТрО без зарплаты

По словам артиста, он пробыл в ТрО более года и выполнял различные задачи, рискуя жизнью.

Однако за службу, говорит исполнитель, он не получал никакого финансового вознаграждения.

"Я не получил ничего. И даже я тебе больше скажу, если кому-то еще давали там УБД и так далее, то мне дали только справочку", - рассказал EDGAR TI.

Певец рассказал, что документально его службу оформили как участие в обеспечении общественного порядка.

Он также вспомнил, что выполнял опасные задания в Киевской области.

"Я стоял на блокпостах, я охранял мосты заминированные. Я был в Ирпене Буче и я зачищал полностью. Мы оружие собирали", - отметил он.

&quot;Я там побывал и не хочу&quot;: известный певец объяснил, почему не вернулся на службу после ТрОEDGAR TI (фото: instagram.com/edgar_tii)

По словам музыканта, он был в Буче и Ирпене сразу после отступления российских войск.

"Они ушли 31 марта, если не ошибаюсь. 1 апреля я был в Буче, Ирпене. Мы собирали оружие. Мы рисковали жизнью, когда еще туда никто не заезжал. Мы уже там были, мы все видели это", - добавил EDGAR TI.

Исполнитель также рассказал, что во время службы охранял стратегические объекты и неоднократно подвергался опасности.

Несмотря на пережитый опыт, артист решил не продолжать службу.

"Я там побывал, я не хочу", - пояснил EDGAR TI.

В то же время он отметил, что каждый человек выбирает свой путь во время войны.

Почему певец не служит сейчас

По словам артиста, он является многодетным отцом и имеет троих детей, поэтому официально не служит.

При этом певец состоит на воинском учете.

Музыкант также рассказал о серьезных проблемах со зрением.

"У меня с детства у меня минус 10", - пояснил певец.

Кроме того, он получил контузию глаз и травмы во время тренировок.

&quot;Я там побывал и не хочу&quot;: известный певец объяснил, почему не вернулся на службу после ТрОEDGAR TI (фото: instagram.com/edgar_tii)

Певец говорит, что когда-то получил серьезную травму во время тренировки.

"На тренировке с ноги дали, сломали мне челюсть. У меня было сотрясение мозга, контузия глаз, спазм шеи, операция и так далее", - отметил он.

Также музыкант поделился, что после службы у него обострились проблемы со спиной.

"Я шел на пост в семь вечера, и в 7 утра я заканчивал. Я брал 35 кило на себя. А у меня протрузия", - пояснил певец.

По словам артиста, из-за этого он некоторое время даже не мог нормально ходить.

Сейчас Эдгар проходит реабилитацию и старается поддерживать здоровье.

"Ну, массажи делаю. На плавание сейчас буду ходить", - рассказал он.

При этом певец отметил, что полностью вылечить его проблему невозможно.

"Протрузии же не лечатся, они только залечиваются", - подытожил EDGAR TI.

