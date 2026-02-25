Обломки, контузии и тяжелые травмы: украинские звезды, получившие ранения на фронте

Ранение ведущего и волонтера Дениса Христова во время эвакуации гражданских на Харьковщине стало еще одним напоминанием о рисках, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы на войне. Среди тех, кто стал на защиту страны, есть много известных людей.

РБК-Украина собрало истории звезд, которые во время службы получили ранения.

Андрей Хлывнюк

Фронтмен группы "Бумбокс" с первых дней полномасштабного вторжения присоединился к обороне Киева.

В марте 2022 года его подразделение попало под минометный обстрел. Один из осколков ранил музыканта в правую щеку.

Артисту оперативно оказали медицинскую помощь и ненадолго госпитализировали. Уже через неделю он вернулся к службе.

Сейчас Хлывнюк выполняет боевые задачи как пилот ударного дрона и возглавляет подразделение.

Андрей Хлывнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

Даниэль Салем

Телеведущий и ресторатор вступил в ряды ВСУ в 2022 году. За время службы он неоднократно оказывался под обстрелами.

Во время одного из них в Николаеве Даниэль Салем получил контузию и частично потерял слух на левое ухо.

Впоследствии он также травмировал спину - пуля попала в его бронежилет.

Сейчас формат его службы несколько изменился. В День защитников и защитниц Украины Салем опубликовал фото в военной форме и рассказал, что сейчас работает в штабе, помогая боевым подразделениям.

Даниэль Салем (фото: instagram/daniel_jihad_salem)

Андрей Валенский

Актер театра и кино, известный по роли в сериале "Слуга народа", получил серьезные ранения в Донецкой области в августе 2024 года.

Валенский пострадал во время боев между Клещеевкой и Ивановским. У него диагностировали черепно-мозговую травму и контузию.

Кроме этого, актер получил ряд других тяжелых повреждений: переломы носа и левой руки, ожоги правой руки и раздробленное правое бедро.

Андрей Валенский (фото: facebook.com/z.rimma.z)

Виктор Розовый

Юморист и звезда "Лиги смеха" с начала полномасштабной войны вступил в полк ССО "Азов", который сейчас входит в состав 3-й отдельной штурмовой бригады.

Он воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях. В марте 2024 года Розовый получил тяжелое осколочное ранение.

После нескольких операций артист проходит длительную реабилитацию. Недавно он смог встать на ноги и сделал свои первые шаги после травмы.

Виктор Розовый (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Илья Рыбальченко

Участник шоу "Холостячка" после начала полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ.

Во время службы на юге Украины он получил ранение плеча, а также получил тройной перелом большеберцовой кости.

Сейчас Рыбальченко проходит реабилитацию и восстанавливается после травм. За время лечения ему удалось похудеть на 10 килограммов.

Илья Рыбальченко (фото: instagram.com/illya_strong_bear)

Дмитрий Линартович

Актер и военный Дмитрий Линартович получил контузию и осколочное ранение в январе 2023 года во время выполнения боевого задания на передовой.

После восстановления он начал активно поддерживать военных, проводя творческие встречи для бойцов и помогая поднимать их моральный дух.

Дмитрий Линартович (фото: instagram.com/svit_44)

Ярослав Грубич

Оператор и режиссер, а также сын телеведущего Константина Грубича, получил тяжелое ранение на фронте и потерял правую руку.

После этого он проходит длительную реабилитацию и постепенно адаптируется к новой жизни.

Недавно ветеран получил свой первый протез - механический, к которому сейчас привыкает.

Ярослав Грубич (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)

"Ярик после взрыва шел с оторванной рукой в рукаве и думал, где кто из побратимов. Пусть в состоянии шока, но повел себя мужественно, не сдался. И в тот критический момент мыслил по-режиссерски: как бы это можно было снять? Это лучше, чем паниковать и застыть от страха на месте? Так рассуждаю я, не эксперт в психологии стресса. Вот в этом он герой. На мой мальчишеский ум," - делился Константин Грубич.