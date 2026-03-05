"Служит четыре года". Валерий Харчишин раскрыл звание сына-военного

Валерий Харчишин рассказал, что его старший сын Дмитрий уже четвертый год служит в ВСУ и продолжает получать военное образование. Ему пришлось пройти через непростые испытания во время становления в армии.

Что сказал Харчишин о разочаровании сына в армии

Когда началось полномасштабное вторжение, Дмитрий сразу принял решение встать на защиту страны.

"Малый - это пример части гражданского общества. Он понял, что пришла беда. Отец показал, как собирается ружье - все, вперед. Он вечером мне отчитался, что у него оружие на руках", - вспомнил музыкант.

Однако служба не была легкой, пришлось столкнуться с разочарованием и сложными эмоциональными испытаниями.

"Разочарование было в тот момент, когда его побратим, с которым он мобилизовался, сказал, что ему надоело рыть и расставлять мины, потом их собирать. Копаем, копаем, копаем, копаем, копаем", - вспомнил Харчишин.

"Поскольку тот уже раньше воевал, он был в АТО, потом в ООС, он имел опыт и пошел в третью штурмовую. К сожалению, он погиб. Я никогда не видел, чтобы мой сын так плакал, страдал, когда погиб его побратим", - добавил он.

Кое-где Дмитрий чувствовал себя ненужным, но в конце концов нашел свое место.

Харчишин о службе сына (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Какое звание у сына солиста "Другої Ріки"

Кроме саперской деятельности, парень проходит офицерские курсы и получает необходимое образование в военном институте в Житомире.

"Сейчас он служит четыре года, и он уже лейтенант", - признался отец.

Дмитрий был на различных учениях, в частности во Франции. Сам отец никоим образом в службу сына не вмешивается.

"Это все он сам, то есть я ему не помогал. У меня такой принцип воспитания. Меня никто из родителей не воспитывал, не учил. Так же я отношусь к своим детям", - рассказал Валерий.

"Он нашел свое место и не отказался. Он по сей день военный. Он понимает, что тянет эту лямку. Я не думаю, что он счастлив, но он должен это делать", - добавил он.



Напомним, у Харчишина есть еще двое сыновей от второго брака с женой Юлией, с которой он прожил 13 лет. Это Евгений и Иван. У первого парня редкое неизлечимое заболевание.