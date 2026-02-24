ua en ru
Дочь миллионера Корогодского служит в ТрО без зарплаты: как она объяснила свое решение

Вторник 24 февраля 2026 13:28
Дочь миллионера Корогодского служит в ТрО без зарплаты: как она объяснила свое решение Елизавета Коргородская (скриншот из видео)
Автор: Иванна Пашкевич

Дочь киевского бизнесмена и мецената Гарика Корогодского Елизавета рассказала о причинах своего решения подписать контракт с Силами территориальной обороны ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Лизы Славе Демину.

По ее словам, присоединиться к ТрО она решила по двум причинам: ощущение, что она делает недостаточно для армии, находясь в тылу, а также сильный страх войны.

Сейчас она служит в огневой группе, которая занимается уничтожением вражеских беспилотников, и говорит, что довольна тем, чем занимается.

"Я хотела уходить еще с начала полномасштабного вторжения. У меня нет возможности донатить в том количестве, чтобы чувствовать, что я что-то сделала. Ты живешь и кайфуешь, потому что жизнь в Киеве не остановилась. Мне всегда казалось, имею ли право я так жить и что я делаю для этого. Второй момент - я начала сильно бояться войны. Я понимала, что мне нужно пойти и разобраться в этом вопросе. Меня затянуло", - поделилась Елизавета.

Дочь миллионера Корогодского служит в ТрО без зарплаты: как она объяснила свое решениеЕлизавета Коргородская (фото: instagram.com/elizabeta_korogodski)

По словам дочери бизнесмена, служба дала ей новый опыт и позволила увидеть войну значительно ближе.

Больше всего ее шокировала жестокость российских оккупантов и масштабы применения оружия.

Наблюдая последствия ударов и количество средств поражения, которые использует враг, ей бывает морально сложно это воспринимать.

В то же время в службе есть и моменты, которые приятно удивили.

В частности, дочь предпринимателя отмечает особое ощущение единства с побратимами, с которыми она раньше даже не была знакома.

Служба без зарплаты

Елизавета Корогодская также рассказала, что не получает зарплату за свою службу, ведь входит в добровольческое формирование.

"Я не получаю зарплату. Мы делаем все за свой счет. Мы даже самостоятельно платим за топливо для пикапа, на котором установлен пулемет, из которого мы сбиваем "Шахеды", - отметила она.

Зарабатывает Лиза благодаря своему блогу в Instagram, где размещает рекламные интеграции. Кроме того, финансово ее поддерживает отец.

Напомним, о решении дочери вступить в ряды ТрО сам Гарик Корогодский сообщил в конце ноября 2025 года.

"Три месяца назад Лиза сказала, хочет в ТРО, на службу. Думала, хитрая, что мы с ее мамой будем отказывать. Словом, прошла нелегкую выучку и дежурит по графику в составе огневой группы, которая сбивает "шахеды". Контракт подписала. На что только не идут в нашей семье чайлдфришники, чтобы не сидеть с детьми. Лизаня, горжусь втихаря", - написал меценат.

Дочь миллионера Корогодского служит в ТрО без зарплаты: как она объяснила свое решениеЕлизавета Коргородская (фото: instagram.com/elizabeta_korogodski)

Мобилизация в Украине Дети
