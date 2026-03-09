"Я там побував і не хочу": відомий співак пояснив, чому не повернувся на службу після ТрО
Український співак EDGAR TI розповів про свій досвід служби у територіальній обороні на початку повномасштабного вторгнення та пояснив, чому після цього не продовжив військову службу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артиста Славі Дьоміну.
За словами артиста, він пробув у ТрО понад рік і виконував різні завдання, ризикуючи життям.
Однак за службу, каже виконавець, він не отримував жодної фінансової винагороди.
"Я не отримав нічого. І навіть я тобі більше скажу, якщо комусь ще давали там УБД і так далі, то мені дали тільки справочку", - розповів EDGAR TI.
Співак розповів, що документально його службу оформили як участь у забезпеченні громадського порядку.
Він також пригадав, що виконував небезпечні завдання на Київщині.
"Я стояв на блокпостах, я охороняв мости заміновані. Я був в Ірпіні Бучі і я зачищав повністю. Ми зброю збирали", - зазначив він.
EDGAR TI (фото: instagram.com/edgar_tii)
За словами музиканта, він був у Бучі та Ірпені одразу після відступу російських військ.
"Вони пішли 31 березня, якщо не помиляюсь. 1 квітня я був в Бучі, Ірпіні. Ми збирали зброю. Ми ризикували життям, коли ще туди ніхто не заїжджав. Ми вже там були, ми все бачили це", - додав EDGAR TI.
Виконавець також розповів, що під час служби охороняв стратегічні об’єкти і неодноразово наражався на небезпеку.
Попри пережитий досвід, артист вирішив не продовжувати службу.
"Я там побував, я не хочу", - пояснив EDGAR TI.
Водночас він наголосив, що кожна людина обирає свій шлях під час війни.
Чому співак не служить зараз
За словами артиста, він є багатодітним батьком і має трьох дітей, тому офіційно не служить.
При цьому співак перебуває на військовому обліку.
Музикант також розповів про серйозні проблеми із зором.
"В мене з дитинство в мене мінус 10", - пояснив співак.
Крім того, він отримав контузію очей і травми під час тренувань.
EDGAR TI (фото: instagram.com/edgar_tii)
Співак каже, що колись отримав серйозну травму під час тренування.
"На тренуванні з ноги дали, зламали мені щелепу. В мене був струс мозгу, контузія очей, спазм шиї, операція і так далі", - зазначив він.
Також музикант поділився, що після служби у нього загострилися проблеми зі спиною.
"Я йшов на пост о сьомій вечора, і о 7 ранку я заканчував. Я брав 35 кіло на себе. А в мене протрузія", - пояснив співак.
За словами артиста, через це він певний час навіть не міг нормально ходити.
Зараз Едгар проходить реабілітацію і намагається підтримувати здоров’я.
"Ну, масажі роблю. На плавання зараз буду ходити", - розповів він.
При цьому співак зазначив, що повністю вилікувати його проблему неможливо.
"Протрузі ж не лікуються, вони тільки заліковуються", - підсумував EDGAR TI.