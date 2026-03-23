Почтили "киборга" Шаповала: в Киеве прошел турнир по рукопашному бою

В Киеве прошла финальная часть IV Чемпионата Украины по рукопашному бою, посвященного памяти Героя Украины, генерал-майора Максима Шаповала "киборга", который среди прочих защищал Донецкий аэропорт.

"Мы проводим уже четвертый чемпионат по рукопашному бою памяти Максима Шаповала. Важно, что память о нем продолжает жить - в наших соревнованиях и выступлениях спортсменов", - сказал вице-президент Всеукраинской федерации рукопашного боя и организатор турнира Андрей Савенко.

В первый день спортсмены демонстрировали свою технику, состоялся легкий контакт и отборочные поединки. Среди участников были военные с ампутациями - они показывали свои навыки.

"Мы гордимся, что создали платформу, которая помогает их реабилитации и возвращению к активной жизни", - рассказал Савенко.

В финальной части соревнований приняли участие 250 сильнейших спортсменов из 20 областей Украины.

Фото: в финале турнира сошлись представители со всей страны

Присутствующий на соревнованиях начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко отметил, что соревнования проводятся, прежде всего, для чествования украинских воинов.

"Сегодня будет правильно сказать, что мы чтим всех наших героев, которые погибли в бою защищая Независимость: всех, мужчин и женщин. Наш чемпионат, который мы сегодня проводим является подтверждением того, что мы являемся большой силой, несокрушимостью, патриотами Украины", - подчеркнул Иващенко.

Кто такой Максим Шаповалов?

С начала российской агрессии в 2014 году Шаповал возглавил группу воинов и выполнял сложнейшие боевые задачи в противостоянии с российскими оккупационными силами.

Благодаря его профессионализму и стратегическому мышлению военная разведка Украины реализовала ряд успешных операций в глубоком тылу врага.