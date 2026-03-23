Проигнорированный Ребровым: Лунин в статусе капитана "Реала" выиграл мадридское дерби (видео)

Мадридский "Реал" одержал важнейшую победу над "Атлетико" в 29-м туре Ла Лиги, сохранив шансы на чемпионство. Одним из главных героев вечера стал украинский голкипер Андрей Лунин, который не только вернулся в рамку ворот, но и завершал матч в статусе капитана мадридцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Испания, Ла Лига, 29-й тур

"Реал" - "Атлетико" - 3:2

Голы: Винисиус, 52 (с пенальти), 72, Вальверде, 55 - Лукман, 33, Молина, 66

Удаление: Вальверде ("Реал"), 77

Как Лунин оказался в старте

Главный тренер "сливочных" Альваро Арбелоа доверил место в старте Лунину из-за травмы бедра Тибо Куртуа. Для украинца это был первый выход в стартовом составе в чемпионате Испании с мая 2025 года.

Несмотря на длительное отсутствие стабильной игровой практики, Андрей продемонстрировал уверенную игру, не раз спасая команду.

Камбэк "сливочных" в дерби

Первый тайм остался за "матрасниками" - на 33-й минуте Адемола Лукман открыл счет. Однако после перерыва "Реал" перехватил инициативу.

На 52-й минута: Винисиус Жуниор реализовал пенальти, а на 55-й - Федерико Вальверде вывел хозяев вперед.

На 67-й минуте Науэль Молина сравнял счет (2:2), но Винисиус оформил дубль ударом из-за пределов штрафной площади, установив окончательный результат - 3:2.

Последние 15 минут матча "Реал" доигрывал в меньшинстве после прямой красной карточки Вальверде.

Украинец - капитан "Реала"

Доигрывал матч Лунин с капитанской повязкой "Реала". На 87-й минуте Винисиус ушел с поля и передал ее украинскому голкиперу. В компенсированное время Андрей в эффектном прыжке спас "бланкос" после удара Александера Серлота. Всего за матч он совершил пять спасительных сейвов.

Благодаря успеху "Реал" набрал 69 очков и продолжает преследовать "Барселону", отставание от которой составляет 4 пункта. Свой следующий матч команда проведет 4 апреля против "Мальорки".

Лунин и сборная Украины

Отметим, что вратарь "Реала" не попал в число игроков, вызванных в сборную Украины на матчи плей-офф ЧМ-2026.

Наставник команды Сергей Ребров отдает предпочтение Анатолию Трубину, который имеет стабильную игровую практику в португальской "Бенфике". Также вызов в национальную команду получили два голкипера из УПЛ - Дмитрий Ризнык ("Шахтер") и Руслан Нещерет ("Динамо"). В резерве - Евгений Волынец ("Полесье").

Лунин дебютировал за сборную Украины при тренерстве Андрея Шевченко - в марте 2018 года, в товарищеском матче с Саудовской Аравией (1:1). Последний раз сыграл за нее - в июле 2025-го - против Новой Зеландии (2:1). Получал вызов на сентябрьские поединки отбора ЧМ-2026 с Францией и Азербайджаном, но не приехал - официально из-за травмы.

Впоследствии появилась инсайдерская информация, что вратарь "сливочных" недоволен своим статусом второго в сборной и попросил не вызывать его в команду без гарантии игры в основе.