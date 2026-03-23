Вшанували "кіборга" Шаповала: у Києві пройшов турнір із рукопашного бою

14:03 23.03.2026 Пн
2 хв
Серед учасників турніру були військові з ампутаціями
aimg Юлія Акимова
Фото: у Києві пройшов турнір з рукопашного бою (Пресслужба конкурсу)

У Києві пройшла фінальна частина IV Чемпіонату України з рукопашного бою, присвяченого пам’яті Героя України, генерал-майора Максима Шаповала "кіборга", який серед інших захищав Донецький аеропорт.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Ми проводимо вже четвертий чемпіонат з рукопашного бою пам’яті Максима Шаповала. Важливо, що пам’ять про нього продовжує жити - у наших змаганнях і виступах спортсменів", - сказав віце-президент Всеукраїнської федерації рукопашного бою та організатор турніру Андрій Савенко.

У перший день спортсмени демонстрували свою техніку, відбувся легкий контакт та відбіркові поєдинки. Серед учасників були військові з ампутаціями - вони показували свої навички.

"Ми пишаємося, що створили платформу, яка допомагає їхній реабілітації та поверненню до активного життя", - розповів Савенко.

У фінальній частині змагань взяли участь 250 найсильніших спортсменів із 20 областей України.

Фото: у фіналі турніру зійшлись представники з усієї країни (Пресслужба конкурсу)

Присутній на змаганнях начальник Головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко відмітив, що змагання проводяться, насамперед, для вшанування українських воїнів.

"Сьогодні буде правильно сказати, що ми вшановуємо всіх наших героїв, як полягли в бою захищаючи Незалежність: всіх, чоловіків та жінок. Наш чемпіонат, який ми сьогодні проводимо є підтвердженням того, що ми є великою силою, незламністю, патріотами України", - наголосив Іващенко.

Хто такий Максим Шаповалов?

З початку російської агресії у 2014 році Шаповал очолив групу воїнів та виконував надскладні бойові завдання у протистоянні з російськими окупаційними силами.

Завдяки його професіоналізму та стратегічному мисленню воєнна розвідка України реалізувала низку успішних операцій у глибокому тилу ворога.

