Шульга набрал первые очки в НБА и вписал имя в историю "Селтикс": уникальное достижение украинца

10:20 23.03.2026 Пн
2 мин
Украинский защитник стал первым игроком в истории легендарного клуба, который отличился в двух турнирах за сутки
Максим Шульга (фото: Getty Images)

Защитник "Бостон Селтикс" Максим Шульга вписал свое имя в историю одного из самых титулованных клубов ассоциации, установив уникальный рекорд результативности в течение одного игрового дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей лиги.

Двойной удар за 24 часа

За прошедшие сутки Шульга продемонстрировал невероятную выносливость. Сперва украинец помог фарм-клубу "кельтов" - "Мейн Селтикс" - разгромить "Кливленд Чардж" (121:91) в G-Лиге. В этом матче Максим провел полноценный поединок, записав на свой счет 12 очков, 5 подборов и 4 ассиста.

А уже через несколько часов украинец присоединился к основной команде "Бостона" на матч регулярного чемпионата НБА против "Миннесоты Тимбервулвз".

Дебютные очки и рекорд франшизы

Несмотря на поражение "Селтикс" (92:102), для украинца этот вечер стал знаковым. Получив чуть меньше двух минут игрового времени, Шульга максимально эффективно использовал свой шанс.

Отечественный игрок успел набрать 4 очка (реализовал 1/1 двухочковых и 2/2 штрафных). Кроме того, сделал 1 подбор и 1 передачу.

Благодаря этому Максим стал первым баскетболистом в истории "Бостона", который сумел набрать очки и за основную команду, и за фарм-клуб в течение одних суток.

Всего Шульга провел за "Селтикс" уже шесть официальных матчей. Самое длинное время на площадке он получал в мартовском матче против "Голден Стейт Уорриорз" - отыграл 2:14 минуты.

