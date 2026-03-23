Шульга набрал первые очки в НБА и вписал имя в историю "Селтикс": уникальное достижение украинца

Защитник "Бостон Селтикс" Максим Шульга вписал свое имя в историю одного из самых титулованных клубов ассоциации, установив уникальный рекорд результативности в течение одного игрового дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей лиги.

Двойной удар за 24 часа

За прошедшие сутки Шульга продемонстрировал невероятную выносливость. Сперва украинец помог фарм-клубу "кельтов" - "Мейн Селтикс" - разгромить "Кливленд Чардж" (121:91) в G-Лиге. В этом матче Максим провел полноценный поединок, записав на свой счет 12 очков, 5 подборов и 4 ассиста.

А уже через несколько часов украинец присоединился к основной команде "Бостона" на матч регулярного чемпионата НБА против "Миннесоты Тимбервулвз".

Дебютные очки и рекорд франшизы

Несмотря на поражение "Селтикс" (92:102), для украинца этот вечер стал знаковым. Получив чуть меньше двух минут игрового времени, Шульга максимально эффективно использовал свой шанс.

Отечественный игрок успел набрать 4 очка (реализовал 1/1 двухочковых и 2/2 штрафных). Кроме того, сделал 1 подбор и 1 передачу.

Поздравляем Макса Шульгу с тем, что он набрал свой первый баскетбол в НБА!



Он стал первым игроком в истории франшизы, который забил и в игре НБА, и в игре G-League в один день



Шульга набрал 12 очков в победе "Мэн Селтикс" над "Кливленд Чардж" сегодня днем pic.twitter.com/OSAMUDATDA - Ian Inangelo (@iinangelo) 23 марта 2026 г.

Благодаря этому Максим стал первым баскетболистом в истории "Бостона", который сумел набрать очки и за основную команду, и за фарм-клуб в течение одних суток.

Всего Шульга провел за "Селтикс" уже шесть официальных матчей. Самое длинное время на площадке он получал в мартовском матче против "Голден Стейт Уорриорз" - отыграл 2:14 минуты.