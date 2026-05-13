Результаты первого полуфинала "Евровидения-2026": кто вышел в финал
00:19 13.05.2026 Ср
Десять стран получили шанс побороться за победу в финале конкурса
В Вене завершился первый полуфинал юбилейного 70-го "Евровидения". За место в гранд-финале боролись представители 15 стран, однако пройти дальше смогли лишь десять участников.
РБК-Украина следило за ходом первого полуфинала "Евровидения-2026" и рассказывает, кому удалось пройти в финал.
Кто попал в финал "Евровидения-2026"
После всех конкурсных номеров зрители и жюри определили десять участников, которые продолжат борьбу за победу:
- Греция
- Финляндия
- Бельгия
- Швеция
- Молдова
- Израиль
- Сербия
- Хорватия
- Литва
- Польша
Результаты первого полуфинала "Евровидения-2026" (скриншот)
Когда будет второй полуфинал "Евровидения-2026"
Второй полуфинал песенного действа состоится в четверг, 16 мая. В тот вечер на сцену выйдут представители таких стран как:
- Азербайджан: Jiva - Just Go
- Болгария: Dara - Bangaranga
- Армения: Simón - Paloma Rumba
- Люксембург: Eva Marija - "Mother Nature"
- Румыния: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
- Чехия: Daniel Žižka - Crossroads
- Швейцария: Veronica Fusaro - Alice
- Албания: Alis - "Nân"
- Австралия: Delta Goodrem - Eclipse
- Дания: Søren Torpegaard Lund - Før vi går hjem
- Кипр: Antigoni - Jalla
- Латвия: Atvara - Ēnā
- Мальта: Aidan - "Bella"
- Норвегия: Jonas Lovv - Ya ya ya ya
- Украина: Leleka - Ridnym