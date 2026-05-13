Результаты первого полуфинала "Евровидения-2026": кто вышел в финал

В Вене завершился первый полуфинал юбилейного 70-го "Евровидения". За место в гранд-финале боролись представители 15 стран, однако пройти дальше смогли лишь десять участников.

РБК-Украина следило за ходом первого полуфинала "Евровидения-2026" и рассказывает, кому удалось пройти в финал.

Кто попал в финал "Евровидения-2026"

После всех конкурсных номеров зрители и жюри определили десять участников, которые продолжат борьбу за победу:

Греция

Финляндия

Бельгия

Швеция

Молдова

Израиль

Сербия

Хорватия

Литва

Польша

Когда будет второй полуфинал "Евровидения-2026"

Второй полуфинал песенного действа состоится в четверг, 16 мая. В тот вечер на сцену выйдут представители таких стран как: