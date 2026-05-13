Результаты первого полуфинала "Евровидения-2026": кто вышел в финал

00:19 13.05.2026 Ср
2 мин
Десять стран получили шанс побороться за победу в финале конкурса
aimg Иванна Пашкевич
Результаты первого полуфинала "Евровидения-2026" (фото: instagram.com/eurovision)
В Вене завершился первый полуфинал юбилейного 70-го "Евровидения". За место в гранд-финале боролись представители 15 стран, однако пройти дальше смогли лишь десять участников.

РБК-Украина следило за ходом первого полуфинала "Евровидения-2026" и рассказывает, кому удалось пройти в финал.

Кто попал в финал "Евровидения-2026"

После всех конкурсных номеров зрители и жюри определили десять участников, которые продолжат борьбу за победу:

  • Греция
  • Финляндия
  • Бельгия
  • Швеция
  • Молдова
  • Израиль
  • Сербия
  • Хорватия
  • Литва
  • Польша

Результаты первого полуфинала "Евровидения-2026" (скриншот)

Когда будет второй полуфинал "Евровидения-2026"

Второй полуфинал песенного действа состоится в четверг, 16 мая. В тот вечер на сцену выйдут представители таких стран как:

  1. Азербайджан: Jiva - Just Go
  2. Болгария: Dara - Bangaranga
  3. Армения: Simón - Paloma Rumba
  4. Люксембург: Eva Marija - "Mother Nature"
  5. Румыния: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
  6. Чехия: Daniel Žižka - Crossroads
  7. Швейцария: Veronica Fusaro - Alice
  8. Албания: Alis - "Nân"
  9. Австралия: Delta Goodrem - Eclipse
  10. Дания: Søren Torpegaard Lund - Før vi går hjem
  11. Кипр: Antigoni - Jalla
  12. Латвия: Atvara - Ēnā
  13. Мальта: Aidan - "Bella"
  14. Норвегия: Jonas Lovv - Ya ya ya ya
  15. Украина: Leleka - Ridnym

