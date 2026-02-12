ua en ru
Чт, 12 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Беременная Алина Гросу рассекретила пол ребенка: трогательное видео

Четверг 12 февраля 2026 10:55
UA EN RU
Беременная Алина Гросу рассекретила пол ребенка: трогательное видео Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Катерина Собкова

Украинская певица Алина Гросу, которая готовится впервые стать мамой, рассекретила пол будущего ребенка. Артистка опубликовала трогательное видео с гендер-пати, на котором не сдержала эмоций в момент объявления важной новости.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Instagram.

Больше интересного: Беременная Ксюша Манекен "не по-блогерски" рассекретила пол ребенка

Как Гросу сообщила пол ребенка

Для гендер-пати супруги выбрали живописную локацию под открытым небом. На видео, которым артистка поделилась в сети, она предстала в светлом зимнем образе - белоснежной экошубе и пушистых наушниках.

Ее муж, который по-прежнему не показывает лицо, появился в кадре в черной маске, белом пуховике и темной шапке.

Пара нежно обнималась и целовалась под романтическое музыкальное сопровождение. В кульминационный момент влюбленные одновременно активировали баллончики с цветным дымом.

Кто родится у певицы

Через мгновение пространство вокруг пары окутал насыщенный голубой дым, который традиционно символизирует рождение мальчика.

Судя по кадрам, Алина не скрывала эмоций - она искренне обрадовалась, когда увидела цвет. Артистка выглядела растроганной и счастливой.

Что известно о личной жизни Алины Гросу

Певица ранее была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым - брак продлился недолго и завершился разводом в 2019 году. После этого она состояла в отношениях с актером Романом Полянским.

В начале полномасштабного вторжения РФ пара, по словам певца Павла Зиброва, находилась в Черновцах. Он также отмечал, что любимый артистки имеет проукраинскую позицию.

Впрочем, осенью 2022 года Полянского заметили в Москве на кинопремьере. Уже в феврале 2023-го Гросу дала понять, что больше не состоит в отношениях, не раскрывая деталей разрыва.

Впоследствии певица переехала в США, где продолжила творческую деятельность и начала развиваться в актерской сфере.

В марте 2024 года она сообщила о второй свадьбе, однако личность мужа не раскрыла. Поклонники предполагали, что речь идет о Полянском. Осенью того же года пара появилась на частном мероприятии в Нью-Йорке и попала на фото в соцсети.

Беременная Алина Гросу рассекретила пол ребенка: трогательное видеоСвадьба Алины Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Беременность Алины Гросу

В конце 2025 года Гросу заметили с округлым животиком в одном из супермаркетов в США.

Фото обнародовали в сети, однако сама певица тогда воздержалась от комментариев. Впоследствии она опубликовала видео возле новогодней елки, отметив, что будет праздновать "втроем", чем подогрела слухи.

Официально беременность артистка подтвердила 10 января 2026 года - в новом клипе.

Позже Гросу откровенно рассказала, что долгое время не могла забеременеть.

По ее словам, они годами пытались стать родителями, однако столкнулись с трудностями - гормональной терапией, эмоциональным истощением и разочарованиями из-за отрицательных тестов.

Беременная Алина Гросу рассекретила пол ребенка: трогательное видеоАлина Гросу показала живот на последних месяцах беременности (фото: instagram.com/alina_grosu)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Алина Гросу Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Без тепла в Киеве уже 3700 домов, а более 100 тысяч семей не имеют света (список районов)
Без тепла в Киеве уже 3700 домов, а более 100 тысяч семей не имеют света (список районов)
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ