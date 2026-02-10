ua en ru
Вт, 10 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

DREVO сделал предложение любимой: романтические фото с помолвки

Вторник 10 февраля 2026 22:32
UA EN RU
DREVO сделал предложение любимой: романтические фото с помолвки DREVO сделал предложение любимой (фото: instagram.com/drevo_official)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В личной жизни певца DREVO, который покорил слушателей хитом "Смарагдове небо", произошли изменения. 24-летний артист, настоящее имя которого Максим Деревянчук, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Яне Рудник.

Как DREVO сделал предложение, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram невесты.

Больше интересного: как Леся Никитюк готовится к свадьбе с женихом-военным

Какой была помолвка DREVO и Яны

Артист устроил любимой романтический вечер, во время которого они поужинали и сделали серию совместных кадров. О помолвке сообщила девушка исполнителя, опубликовав серию фотографий с события.

На них невеста продемонстрировала роскошное обручальное кольцо с драгоценным камнем. Не обошлось и без нежного жеста - Максим подарил букет розовых роз. На предложение девушка сказала заветное "да".

"Любовь живет вечно", - подписала трогательные кадры Яна.

DREVO сделал предложение любимой (фото: instagram.com/yana_rudnik)

Я отреагировали в сети

Поклонники активно поздравляют пару в комментариях и желают счастья будущей семье.

  • "Будьте счастливы! Восхищаюсь вашей парой! Чистые такие, светлые".
  • "Наши поздравления! Будьте счастливы".
  • "Поздравляю вас!!! Вы очень красивая пара".
  • "Класс, поздравляем, счастья молодой семье".
  • "Живите счастливо".
  • "Красивая пара".
  • "Искренние поздравления".

Больше интересного: самый красивый мужчина планеты женился

Что известно о DREVO

Артист родом из города Вараш Ровенской области. Музыкой начал увлекаться еще в подростковом возрасте - в 17 лет стал играть на гитаре и писать собственные песни.

Впервые заявил о себе во время участия в национальном отборе на "Евровидение" в 2023 году. Тогда Максиму не удалось попасть в шортлист, но на него обратил внимание продюсер Дмитрий Шуров.

Так, уже в следующем году он занял 9 место с треком "Endless chain" в финале Нацотбора.

Настоящий прорыв произошел в 2025 году после премьеры песни "Смарагдове небо", которая стала вирусной в соцсетях и возглавила музыкальные чарты.

О личной жизни DREVO говорит крайне редко. Ранее признавался, что знаком с любимой много лет, ведь они родом из одного города.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Лучшие в мире? На что на самом деле способны 250 самолетов Gripen и Rafale, которые хочет Украина
Лучшие в мире? На что на самом деле способны 250 самолетов Gripen и Rafale, которые хочет Украина
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ