DREVO сделал предложение любимой: романтические фото с помолвки

В личной жизни певца DREVO, который покорил слушателей хитом "Смарагдове небо", произошли изменения. 24-летний артист, настоящее имя которого Максим Деревянчук, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Яне Рудник.

Как DREVO сделал предложение, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram невесты.

Какой была помолвка DREVO и Яны

Артист устроил любимой романтический вечер, во время которого они поужинали и сделали серию совместных кадров. О помолвке сообщила девушка исполнителя, опубликовав серию фотографий с события.

На них невеста продемонстрировала роскошное обручальное кольцо с драгоценным камнем. Не обошлось и без нежного жеста - Максим подарил букет розовых роз. На предложение девушка сказала заветное "да".

"Любовь живет вечно", - подписала трогательные кадры Яна.

DREVO сделал предложение любимой (фото: instagram.com/yana_rudnik)

Я отреагировали в сети

Поклонники активно поздравляют пару в комментариях и желают счастья будущей семье.

"Будьте счастливы! Восхищаюсь вашей парой! Чистые такие, светлые".

"Наши поздравления! Будьте счастливы".

"Поздравляю вас!!! Вы очень красивая пара".

"Класс, поздравляем, счастья молодой семье".

"Живите счастливо".

"Красивая пара".

"Искренние поздравления".

Больше интересного: самый красивый мужчина планеты женился

Что известно о DREVO

Артист родом из города Вараш Ровенской области. Музыкой начал увлекаться еще в подростковом возрасте - в 17 лет стал играть на гитаре и писать собственные песни.

Впервые заявил о себе во время участия в национальном отборе на "Евровидение" в 2023 году. Тогда Максиму не удалось попасть в шортлист, но на него обратил внимание продюсер Дмитрий Шуров.

Так, уже в следующем году он занял 9 место с треком "Endless chain" в финале Нацотбора.

Настоящий прорыв произошел в 2025 году после премьеры песни "Смарагдове небо", которая стала вирусной в соцсетях и возглавила музыкальные чарты.

О личной жизни DREVO говорит крайне редко. Ранее признавался, что знаком с любимой много лет, ведь они родом из одного города.