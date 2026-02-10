DREVO сделал предложение любимой: романтические фото с помолвки
В личной жизни певца DREVO, который покорил слушателей хитом "Смарагдове небо", произошли изменения. 24-летний артист, настоящее имя которого Максим Деревянчук, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Яне Рудник.
Как DREVO сделал предложение, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram невесты.
Какой была помолвка DREVO и Яны
Артист устроил любимой романтический вечер, во время которого они поужинали и сделали серию совместных кадров. О помолвке сообщила девушка исполнителя, опубликовав серию фотографий с события.
На них невеста продемонстрировала роскошное обручальное кольцо с драгоценным камнем. Не обошлось и без нежного жеста - Максим подарил букет розовых роз. На предложение девушка сказала заветное "да".
"Любовь живет вечно", - подписала трогательные кадры Яна.
Я отреагировали в сети
Поклонники активно поздравляют пару в комментариях и желают счастья будущей семье.
- "Будьте счастливы! Восхищаюсь вашей парой! Чистые такие, светлые".
- "Наши поздравления! Будьте счастливы".
- "Поздравляю вас!!! Вы очень красивая пара".
- "Класс, поздравляем, счастья молодой семье".
- "Живите счастливо".
- "Красивая пара".
- "Искренние поздравления".
Что известно о DREVO
Артист родом из города Вараш Ровенской области. Музыкой начал увлекаться еще в подростковом возрасте - в 17 лет стал играть на гитаре и писать собственные песни.
Впервые заявил о себе во время участия в национальном отборе на "Евровидение" в 2023 году. Тогда Максиму не удалось попасть в шортлист, но на него обратил внимание продюсер Дмитрий Шуров.
Так, уже в следующем году он занял 9 место с треком "Endless chain" в финале Нацотбора.
Настоящий прорыв произошел в 2025 году после премьеры песни "Смарагдове небо", которая стала вирусной в соцсетях и возглавила музыкальные чарты.
О личной жизни DREVO говорит крайне редко. Ранее признавался, что знаком с любимой много лет, ведь они родом из одного города.
