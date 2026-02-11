ua en ru
Куда исчезла первая жена Юрия Горбунова: шоумен признался, поддерживает ли с ней отношения

Среда 11 февраля 2026 11:06
UA EN RU
Куда исчезла первая жена Юрия Горбунова: шоумен признался, поддерживает ли с ней отношения Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский продюсер, актер и телеведущий Юрий Горбунов признался, общается ли сейчас со своей первой женой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды для проекта "Наодинці з Гламуром".

Общается ли Горбунов с экс-женой

В течение 20 лет шоумен состоял в браке с артисткой балета ивано-франковского театра Людмилой.

После развода пара не афишировала подробностей взаимоотношений, однако сейчас Горбунов подтвердил, что полностью связь с бывшей избранницей не потеряна.

Ведущий отметил, что время от времени поддерживает контакт с Людмилой. По его словам, общение происходит преимущественно по телефону.

"Не так часто, периодически общаемся. Ну как общаемся, это по телефону, иногда да. Она была долго в Америке, сейчас вернулась в Украину. Живет своей жизнью", - поделился шоумен.

Как выяснилось, длительный период Людмила жила в США, однако впоследствии вернулась на родину.

Сейчас она проживает в Украине и ведет собственную жизнь вне публичности.

Что известно о личной жизни Юрия Горбунова

Юрий Горбунов состоит в браке с телеведущей Катей Осадчей. Слухи об их романтических отношениях начали распространяться еще в 2015 году.

Тогда в медиа появилась информация, что Осадчая якобы организовала для телеведущего сюрприз-вечеринку по случаю его 45-летия. Однако ни один из них публично не подтвердил и не опроверг эти предположения.

На тот момент Горбунов еще был женат на артистке балета Людмиле, которая старше его более чем на десять лет.

В этом браке общих детей не было, однако Юрий стал отцом для дочери жены и официально ее удочерил.

Катя Осадчая также имела предыдущий семейный опыт. Она воспитывала сына Илью от брака с бывшим политиком Олегом Полищуком.

Куда исчезла первая жена Юрия Горбунова: шоумен признался, поддерживает ли с ней отношенияКатя Осадчая с сыновьями (фото: instagram.com/kosadcha)

Пара поженилась в 2001 году, между ними была разница в возрасте 15 лет. Однако уже в 2004-м их отношения завершились.

Впоследствии в прессе неоднократно появлялись предположения, что Горбунов якобы оставил первую жену ради Осадчей. В то же время отдельные СМИ сообщали, что развод с Людмилой состоялся в 2015 году.

19 февраля 2017 года Катя родила сына Ивана. После этого пара официально подтвердила, что они супруги.

Регистрация брака состоялась 3 февраля 2017 года без громких торжеств.

В августе 2021 года в семье появился еще один сын - Даниил. Супруги признавались, что задумывались о пополнении, однако эта беременность стала для них неожиданностью.

Куда исчезла первая жена Юрия Горбунова: шоумен признался, поддерживает ли с ней отношенияКатя Осадчая и Юрий Горбунов с сыновьями (фото: instagram.com/kosadcha)

