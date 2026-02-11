Сестры Завальские перезапускают группу "Алиби"? Их легендарный хит "Табу" зазвучал на украинском

Украинский дуэт "Алиби", в состав которого входят Анна и Ангелина Завальские, заявил о возвращении. Артистки решили вдохнуть новую жизнь в свой проект и представить его в современном формате - с украиноязычным звучанием.

Так, исполнительницы представили украинскую версию одного из самых известных треков группы - "Табу".

Так, исполнительницы представили украинскую версию одного из самых известных треков группы - "Табу".

Пока поклонники могут услышать лишь фрагмент композиции, полная премьера запланирована через десять дней.

"10 дней до премьеры! Помните? Давайте погружаться в воспоминания.... Табу. 20.02 на всех музыкальных платформах", - написала Анна Завальская.

Кроме обновленного звучания, певицы презентовали демоверсию клипа, где появились в новых образах.

Даже короткий тизер вызвал волну ностальгии среди слушателей, которые помнят группу с начала 2000-х.

Реакция фанов

Юзеры эмоционально отреагировали на новость о возвращении "Табу" на украинский.

Многие признаются, что эта песня когда-то сопровождала их юность и вызывала слезы, а теперь снова возвращает в те же чувства.

Скільки сліз я пролила під "Табу". Обожнюю, чекаю!

А я в 15 років мала альбом на касеті і переслуховувала днями і ночами. Класно, що переклали

Божечки, телепортація в юність

Боже мій, моя молодість. Дякую за цей шлях у минуле по новому

ААААААА!!!! треба терміново в когось закохатись, щоб потім театрально ридати під цю пісню, як колись!

Что раньше говорили Завальские о переводе старых русскоязычных хитов

Ранее артистки признавались, что против того, чтобы переводить свои ранние композиции на русский язык.

Хотя поклонники неоднократно просили их об этом, артистки отказывались от такой идеи.

Сестры Завальские (фото: instagram.com/the_alibi_sisters)

"Я как переводчица очень много работаю с текстами. И не только для нас, но и для многих других артистов перевожу тексты на украинский язык. И я скажу, что не все тексты нужно переводить, слышу очень много в эфире текстов, которые лучше бы оставались в оригинале", - говорила Анна.

"И лучше бы в новом времени появлялись новые песни. Классные бывают, хорошие попытки на самом деле. Но это скорее пиар-ход, а это, конечно, игра на ностальгических воспоминаниях. Мне кажется, что есть такие песни, которые нельзя возвращать в современность", - добавила она.

Ангелина Завальская тогда поддержала сестру, отметив, что сейчас дуэт движется в другом творческом направлении.

По ее словам, артисткам приятно, что старые песни до сих пор вызывают интерес, однако на тот момент они были сосредоточены на создании нового материала.

Сестры Завальские (фото: instagram.com/the_alibi_sisters)

Что известно о группе "Алиби"

"Алиби" - украинский поп-дуэт, основанный 6 апреля 2001 года. В состав группы входят родные сестры Анна и Ангелина Завальские.

Продюсером коллектива был их отец, а важную роль в творчестве играл композитор Дмитрий Климашенко.

Уже в 2002 году вышел дебютный альбом "Две слезы", впоследствии слушателям презентовали пластинку "Так или Нет".

После релиза этих работ популярность дуэта начала стремительно расти.

В 2011 году сестры стали ведущими танцевального шоу "Майданс" вместе с Тиной Кароль.

Также они вели церемонию награждения "Фавориты Успеха - 2011", а в 2013 году Анна Завальская выступила ведущей этого же мероприятия вместе с Павлом Костицыным.

В 2012 году группа объявила о прекращении деятельности.

В 2021-м сестры появились в 11 сезоне шоу "Голос страны", где сообщили о перезагрузке и новом этапе творчества. С тех пор они выступают под названием The Alibi Sisters.