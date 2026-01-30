Известный украинский актер вступил в ряды ВСУ: "Без паники и истерик"

По словам Крылова, к поступлению он готовился заранее: завершил личные дела, урегулировал финансовые вопросы, определился с направлением и подразделением, а также прошел несколько этапов отбора.

"Всегда считал, что к вопросам жизни и смерти следует относиться последовательно. Поэтому в конце ноября, когда наконец отдал все долги и был должен только себе - начал заниматься вопросом вступления в ряды ВСУ", - отметил актер.

Также Петр добавил, что уже официально стал военнослужащим и сейчас находится на этапе подготовки.

Петр Крылов (фото: instagram.com/ranzaar)

"Спокойно, вдумчиво, без паники и истерик. Выбрал направление, выбрал подразделение. Этап анкетирования, несколько онлайн собеседований и, наконец, офлайн встреча. Не без своих историй, но это уже лирика. На данный момент - я военнослужащий. С чем себя и поздравляю. Честь и Кровь", - подытожил он.

Актер не раскрыл деталей относительно места службы или конкретного подразделения.

В Диком театре сообщили, что гордятся решением своего коллеги и поблагодарили его за этот шаг.

"Гордимся решением актера Петра Крылова присоединиться к силам обороны и благодарим за него!", - написали в театре.

Петр Крылов (фото: instagram.com/ranzaar)

Краткая биография Петра Крылова

Петр Крылов родился в 1987 году в Витебске в семье врачей. Еще в раннем возрасте начал заниматься актерским мастерством в детской театральной студии.

В 1997 году вместе с семьей переехал в Киев. В 2012 году окончил актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Петр Крылов (фото: instagram.com/ranzaar)

В 2016 году прошел обучение в Летней школе Института театра и кино Ли Страсберга в США.

Зрителям стал известен по ролям в сериалах "Ментовские войны. Одесса" и "Пес".